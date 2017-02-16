أسامة المنصور

تستضيف مدينة جونيه اليوم وغدا الاجتماع الرابع لاتحادات وأندية السيارات في منطقة الشرق الأوسط (مينا)، وسيشهد الاجتماع الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL حضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الفرنسي جان تود ونائبه ناصر بن خليفة العطية الذي وصل إلى لبنان مساء أمس قادما من جنيف بعد حضوره اجتماع الاجتماع الدولي للدراجات (فيما)، وبات من المؤكد حضور أغلب رؤساء وممثلي الاتحادات الأندية وذلك لأهمية ما سيطرح خلال هذا الاجتماع والذي يأتي بعد الاجتماع الثالث الذي عقد في العاصمة الجزائرية أواخر شهر مارس 2016.

وحول الأجندة المطروحة، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ناصر بن خليفة العطية أن أجندات هذا الاجتماع حافلة بالعديد من الملفات المهمة على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) تحديدا تعتبر استثنائية بحجم تلك الظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة، ومما لاشك فيه أن رياضة السيارات تتأثر وبشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي الخاص بتنظيم الانشطة الرياضية وكذلك الجانب اللوجستي.

العطية: الرياضة تجمع

وأشار العطية إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا في حلول واقعية نصل من خلالها إلى إنعاش رياضة السيارات في المنطقة وهذا ما نصبو إليه جمعيا، فنحن بنهاية المطاف مدركين تماما الأهداف النبيلة للرياضة التي تجمع بين الأمم ولا تفرغ على امتداد الكره الأرضية وسنظل نعمل وفق هذا المنهج وليس لدينا أجندة تكتلات أو ما شابه ذلك، فنحن جميعا نعمل بيد وبروح واحدة من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة عبر منطقتنا.

وأفاد العطية بأن أجندات الاجتماع المرتقب سيبحث من خلالها آلية مشاركة سيارات ذات الدفع الرباعي T1 ـ T2 ـ T3 ضمن جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات مع إمكانية تسمية هذه الفئة MERC 4 من خلال إيجاد صيغة قانونية وتوافقية بين كلتا البطولتين على أن تحتسب نتائج كل فئة على حدى ضمن الحدث الواحد.

وأشار الى أن هناك مناقشات للعديد من الملفات الرياضية المعنية برياضة السيارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ومن أبرزها ملف بطولة الكارت.