القاهرة - سامي عبدالفتاح

تفاعلت جماهير الكرة المصرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أمنية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، بتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018، والتي جاءت في رسالة للاتحاد المصري، ورأت تعلقات المصريين في هذه الرسالة، تفاؤلا كبيرا للعودة إلى المونديال، بعد غياب 28 عاما، حيث يعود منتخب مصر لتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال، بمباراته مع اوغندا يوم 28 اغسطس المقبل، وهى المباراة التي تعلق عليها الجماهير، في اكتمال حلم التأهل بقيادة هيكتور كوبر.

وقد تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، يهنئ فيها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بحصول المنتخب المصري على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية بالغابون.

وأعرب جياني انفانتينو، عن تمنياته الخالصة بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان منتخب الفراعنة قد حقق قفزة كبيرة في التصنيف الدولي الذي أصدره الفيفا عن شهر يناير الماضي، حيث تقدم من المركز 35 إلى 23 على مستوى العالم، وتصدر المنتخبات الأفريقية والعربية.

وفى لقطة مميزة أخرى للكرة المصرية، يتولى الحكم الدولي جهاد جريشة ادارة مباراة السوبر الأفريقى بين صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ومازيمبى الكونغولى، بعد غد في جوهانسبيرج.

يعاون جريشة في إدارة اللقاء الثنائي المغربي عشيق رضوان والسوداني وليد على مساعدين والتونسي يوسف السرايري حكما رابعا.

وشارك جريشة وزميله تحسين أبو السادات في منافسات أمم افريقيا 2017 التي أقيمت بالغابون، واستبعد الاثنان من الدور ربع النهائي، بسبب صعود منتخب مصر والذي وصل للنهائي ونافس على اللقب، وذلك حسب لوائح الكاف.

منتخب الشباب يستعد للبطولة الأفريقية

وفى شأن افريقي آخر، اختار معتمد جمال، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، 25 لاعبا، للدخول في معسكر تدريبي بدأ أمس بالقاهرة، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها زامبيا في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين: عصام الغندور، وكريم وليد «نيدفيد»، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي، وأحمد رمضان «بيكهام» من الأهلي، وعمر رضوان (الشرقية)، ومصطفى محمود (الجيش)، وعمر رجب، وأحمد فتوح (الزمالك)، وأحمد هاني، وعلي حسين (الإسماعيلي)، وعمرو السعداوي، ومصطفى فرماوي (طنطا)، وناصر ماهر، وأسامة جلال، ومحمد عبدالسلام، وأحمد مصطفى (بتروجيت)، ومحمود مرعي، وعمر مرموش (وادي دجلة)، ومحمد صادق (القناة)، وعمر رجب، ومحمود سامي، ومصطفى محمد (الداخلية)، وزياد بدوي (المصري)، وخليل حجي (زيورخ السويسري).

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية خلال المعسكر مع نظيره الكيني يوم الإثنين المقبل.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى في أمم أفريقيا، والتي تضم منتخبات زامبيا، ومالي، وغينيا، وتفتتح مشوارها في البطولة بمواجهة مالي يوم 26 فبراير.

قانون الرياضة الشهر القادم

توقع محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، أن يصدر قانون الرياضة الجديد، خلال شهر مارس القادم، بعد عرضه في الجلسة العامة في لمجلس النواب، ومن ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليصبح ساري المفعول بكل بنوده، وتجرى على أساسه الانتخابات المعطلة لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية.

وقال عامر إن القانون الجديد يمنع لجوء أي جهة رياضية إلى المحاكم الأهلية لحسم أي خلاف بشأن القضايا الرياضية، وأعطى الحق للجنة التحكيم الرياضي للفصل فيها.

وأضاف ان القانون يعظم من دور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، ويمنح الحق لكل هيئة رياضية أن تضع لوائحها الداخلية الخاصة بها دون تدخل من وزارة الرياضة أو أي جهة أخرى في الدولة.