اكتفى الأهلي بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه الإسماعيلي 0-0 على ملعب الجيش في السويس ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.



وارتفع رصيد الأهلي المتصدر والذي لم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم إلى النقطة الـ 46 بفارق 5 نقاط أمام مطارده مصر المقاصة الذي يملك مباراة مؤجلة، و13 نقطة أمام غريمه التقليدي الزمالك الذي يختتم المرحلة لاحقا اليوم مع ضيفه الإنتاج الحربي.



في المقابل، ارتفع رصيد الإسماعيلي المتعثر هذا الموسم إلى 23 نقطة نقلته الى المركز التاسع بفارق الأهداف أمام الاتحاد السكندري.



وغاب عن تشكيلة الأهلي المعتادة الثلاثي احمد فتحي وعبدالله السعيد واحمد حجازي بسبب الإجهاد، ومروان محسن المصاب بقطع في الرباط الصليبي.



وبدأ الإسماعيلي اللقاء بهجوم ضاغط املا بتسجيل هدف مبكر، لكن تحركات اللاعبين اتسمت بالحماس فقط في مقابل تمركز دفاعي صحيح من جانب لاعبي الأهلي الذي دخل الأجواء تدريجيا، وانحصر اللعب في وسط الملعب في نصف الساعة الأول.



وضغط الأهلي في الوقت المتبقي من الشوط الأول، وكان صاحب التهديد الأول من كرة بينية ارسلها عمرو جمال الى المنفرد ميدو جابر الذي سددها قوية وتألق الحارس محمود عواد وحولها الى ركنية ببراعة، ثم فرصة جديدة أنقذها عواد بالتصدي للكرة قبل وصولها الى المنفرد مؤمن زكريا.



وفي الشوط الثاني، استمر اللعب بوتيرته الهادئة في وسط الملعب باستثناء بعض المحاولات الفردية من الجانبين قبل أن ترتفع السخونة في الدقائق الأخيرة مع فرصة خطيرة للإسماعيلي من انفراد عماد حمدي في منتصف الملعب بسبب خطأ في التغطية ثم دخوله المنطقة قبل أن يسدد بقوة فتدخلت العارضة وحلت محل شريف إكرامي في التصدي لها.



ورد حسام غالي بعد ثوان قليلة بعد أن وصلته الكرة من ركنية فتابعها فوق العارضة بقليل، وفرصة أخيرة للبديل صالح جمعة تصدى لها محمود عواد باقتدار لتبقى النتيجة سلبية.