القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكمل فريقا الاهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية الصورة الباهتة لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري التي اتسمت بها كل مباريات الجولة الـ 18 عدا المباراة الأخيرة بين الزمالك والانتاج الحربي والتي شهدت سقوط بطل السوبر بالخسارة 1-2، وقبلها ترنح الاهلي أمام الاسماعيلي بالتعادل السلبي بعد أداء ضعيف من الفريقين.

ويبدو أن الأندية لم تستفد من فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الافريقية بالغابون ووضح أن هذا التوقف الطويل اثر على اللاعبين بالسلب.

فقد انتهت 5 مباريات من بين 8 شهدتها الجولة 18 للدوري بالتعادل في لقاءات طنطا مع مصر للمقاصة، ووادي دجلة مع بتروجيت، والاسماعيلي مع الأهلي بدون أهداف، والنصر للتعدين مع إنبي، والداخلية مع أسوان 1-1.

بينما فاز الانتاج الحربي على الزمالك 2-1، والاتحاد السكندري على المقاولون العرب بهدف دون رد وسموحة على الشرقية بهدفين نظيفين.

وتأجلت مباراة المصري مع طلائع الجيش بسبب خوض الفريق البورسعيدي مباراته أمام ايفياني النيجيري في الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ولم تشهد الجولة 18 سوى 10 أهداف فقط.

ورفض الزمالك هدية الإسماعيلي الذي تعادل مع الأهلي وسقط في فخ الهزيمة بعدما سجل الإنتاج ثنائية في الشوط الأول عن طريق الإثيوبي أوكوري وطارق طه في الدقيقتين 22 و35 وأحرز الوافد الجديد حسام باولو هدف الفريق الأبيض في الدقيقة 44.

وتجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان وارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

والشيء الغريب ان هذه الهزيمة هي سيناريو متكرر من الجولة 18 ايضا في الموسم الماضي لخسارة الزمالك 1-3 بقيادة الاسكتلندي ماكاي أمام الانتاج بقيادة شوقي غريب وهي هزيمة كانت سببا في تقدم الأهلي والفوز ببطولة الدوري في النهاية.

لذلك، أعرب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي شوقي غريب عن سعادته بفوز فريقه 2-1 وتكرار نفس السيناريو على الزمالك. وقال غريب: «الفوز على بطل السوبر له مذاق خاص، الزمالك فريق كبير ولم يتوقع أحد أن الإنتاج يأخذ ضربة البداية منذ البداية».

أما المدير الفني للزمالك محمد حلمي فقال ان الزمالك خسر بلعنة فوزه بالسوبر وأن فريقه لم يكن في يومه أمام الإنتاج الحربي.

واضاف حلمي أن الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون كلفت فريقه الخسارة بهدفين، لافتا إلى أن اللاعبين لم يستطيعوا استغلال الفرص التي سنحت لهم.

وأشار حلمي إلى أن الزمالك كان يسعى لتحقيق الفوز في المباراة لتقليص الفارق مع الأهلي بعد تعادل الأخير مع الإسماعيلي إلا أن فريقه فقد 3 نقاط كان في حاجة لها.

تعثر الأهلي

ولم يكن الحال أفضل لبطل الدوري ووصيف كأس السوبر صاحب الذخيرة الكبيرة من لاعبي المنتخب، حيث فرض التعادل السلبي كلمته على مباراة الأهلي ومضيفه الإسماعيلي على ستاد الجيش الثالث في السويس ويمكن القول ان الاهلي افلت هو الآخر من هزيمة. قدم الفريقان مباراة باهتة ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي عند 23 نقطة في المركز التاسع.

بدأت المباراة بحماس هجومي من لاعبي الإسماعيلي وتسديدة من كالديرون فوق العارضة، ومرر محمد هاني لاعب الأهلي كرة عرضية لعمرو جمال لم ينجح الأخير في اللحاق بها، وأفسد عواد انطلاقة اخرى للاعبي الأهلي في بداية سريعة للمباراة.

ولم يجد المدير الفني للاهلي حسام البدري ما يبرر به هذا التعادل والأداء الباهت سوى القول ان فريقه يتعرض لظروف مختلفة لأن القوة الضاربة في الاهلي من لاعبي المنتخب المجهدين اضافة لضيق الوقت بعد مباراة السوبر المصري بالإمارات وهو ما أثر على أداء الفريق. وأكد أنه توقع التراجع البدني للاعبي الأهلي ومنتخب مصر قبل شهرين، موضحا أن ضغط المباريات السبب وراء هذا التراجع.