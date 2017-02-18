أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه الخليج 4-0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

وسجل البرازيلي ليو بوناتيني (28 من ركلة جزاء و74) وسلمان الفرج (53) والبرازيلي كارلوس إدواردو (59) الاهداف.

ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة، وبقي الخليج في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، حقق التعاون فوزا متأخرا على مضيفه الفتح بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي الحسن ندياي المنتقل حديثا من لافال (85)، والسوري جهاد الحسين (90+6 من ركلة جزاء).

وصار رصيد التعاون 24 نقطة في المركز السادس مقابل 15 نقطة للفتح الثاني عشر.

وتختتم المرحلة اليوم بإقامة لقاءين، حيث يلتقي الشباب مع الاتحاد، والقادسية مع الباطن.