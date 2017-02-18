محاولات لاستدعاء نخبة من اللاعبين لهذه المهمة

بيروت - ناجي شربل

أطلق رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا نقاشا في الوسط الرياضي السلوي، اثر سؤال طرحه عبر تغريدة على «تويتر»، عن تشييد ملعب مؤقت في مركز بيروت للمعارض «فوروم» على مدخل العاصمة في منطقة الكرنتينا يتسع لـ 15 الف متفرج ويتيح لخمسة آلاف سيارة التجمع في ساحاته، او اعتماد مجمع نهاد نوفل في منطقة الزوق الكسروانية خارج العاصمة الذي يتسع لثمانية آلاف متفرج، لكنه يعاني مشكلة المرآب، ويطرح ركن السيارات في أمكنة بعيدة ونقل المتفرجين بالحافلات الى الملعب.

الموضوع يتعلق باستضافة لبنان بطولة آسيا في اغسطس المقبل، والتي تقدر ميزانيتها بخمسة ملايين دولار اميركي (1.8 مليون دينار كويتي) يتطلع الاتحاد الى تأمين القسم الأكبر منها من الحكومة اللبنانية.

انقسم الوسط الرياضي بين خيار الملعبين، مع جنوح الى اعتماد الملعب الثابت، وتوزيع مباريات البطولة على قاعات الأندية في كسروان (غزير ملعب الحكمة) وجبيل (ملعب بيبلوس) وقاعة الميناء الرياضية في طرابلس (مدينة نادي المتحد الذي يعتمد قاعة صغيرة خاصة به في مبارياته في بطولة لبنان).

ويرى قيمون على الأندية أن تشييد ملعب موقت لن يحظى بحشد جماهيري متوقع، بسبب ارتفاع ثمن بطاقة الدخول الى 20 دولارا اميركيا (6 دنانير كويتية)، وهذا ثمن مرتفع بالنسبة الى الجمهور اللبناني.

في حين طرح هؤلاء تحديد سعر البطاقة بعشرة آلاف ليرة (دينارين) وبيع بطاقات خاصة بالدرجة الاولى والضيوف الكبار باسعار مرتفعة تلحظ منح حامليها اماكن جلوس متقدمة في المباريات.

كاخيا قال لـ «الأنباء» ان الاتحاد يسعى الى الالتزام بدفتر الشروط الذي وضعه الاتحاد الآسيوي لكرة السلة حول مجمع نهاد نوفل، مشيرا الى ان كلفة تأهيله للبطولة مع تأمين خدمة نقل المشجعين تصل الى نصف مليون دولار، في مقابل مليون دولار مخصصة لتشييد ملعب موقت بسعة جماهيرية مضاعفة.

وتناول كاخيا سعي الاتحاد الى تحقيق عائدات تستخدم لاحقا للانفاق على المنتخب اللبناني، في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم ودورة طوكيو الأولمبية.

وكشف عن تعزيزات للمنتخب بينها عودة عملاق الحكمة لاعب الارتكاز جوليان خزوع حامل الجنسية الاسترالية بعد تأكد تعافيه من الإصابة، الى تجنيس لاعبين من اصول لبنانية بينهم انطوني بربور حامل الجنسية الاميركية وغيره، الى اختيار لاعب من الدوري الاميركي الشمالي للمحترفين كلاعب مجنس رسميا، اسوة ببقية المنتخبات وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا».

كاخيا أكد ان لبنان سينال موقعا عالميا متقدما في كرة السلة، وتحدث عن تأمين ثلاثة رعاة تجاريين للمنتخب اللبناني.