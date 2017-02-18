الأهلي يرفض التخلي عن نيدفيد لصالح منتخب الشباب

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يقوم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابوريدة بدور حمامة السلام بين المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين في مشكلة معسكر «الفراعنة» في شهر مارس المقبل ورفض المسابقات لهذا المعسكر لعدم وجود مساحة زمنية له وحتى لا يتسبب في امتداد الدوري الى شهر أغسطس، بينما من المقرر انتهاء المسابقة في يوليو المقبل ولكن قبل ذلك سيفتتح منتخب مصر مشوار تصفيات الامم الافريقية المقبلة في الكاميرون باللعب مع تونس في يونيو المقبل.

وطلب ابوريدة من كوبر تقليص عدد أيام معسكر الفراعنة الذي طلب إقامته ليكون لمدة 3 أيام فقط بدلا من 8 أيام في الفترة من 20 إلى 28 من الشهر نفسه مع اقامة مباراة ودية دولية في القاهرة خلال الايام الثلاثة.

ويتمسك كوبر بهذا المعسكر بهدف اختبار وجوه جديدة من اللاعبين الذين تألقوا في الدوري خلال الفترة الأخيرة ولم ينضموا للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي كشفت مستوى بعض اللاعبين الآخرين.

أزمة نيدفيد

وأزمة أخرى ولكن بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي بعد رفض الأخير ضم لاعبه كريم نيدفيد لمنتخب مصر لفئة الشباب الذي يستعد لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 26 الجاري في زامبيا.

وأرسل الأهلي 4 لاعبين لمنتخب الشباب، وهم: محمد الغندور وأحمد حمدي وأحمد رمضان «بيكام» وأكرم توفيق، وتمسك باستمرار نيدفيد في صفوفه.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

على صعيد آخر، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غدا في الجولة الـ 19 للدوري لتقام في الساعة 5 بتوقيت القاهرة بدلا من 8 مساء على أن تقام مباراة سموحة ومصر المقاصة في تمام 2:30 عصرا بدلا من الخامسة مساء.

وجاء قرار اللجنة بسبب إقامة مباراة المصري البورسعيدي وايفياني النيجيري في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية في السابعة مساء نفس اليوم وحتى تتمكن القنوات من نقل المباريات الثلاث.

وكان المصري قد خسر في الذهاب بهدف دون رد.

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ 19 للدوري، حيث يلتقي الشرقية مع انبي الاتحاد السكندري بقيادة الاسباني ماكيدا مع وادي دجلة، والانتاج الحربي مع الاسماعيلي.