القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الى تهديداته الصريحة للجهاز الفني بقيادة محمد حلمي بالإقالة، رغم الفوز على الاولمــبي بهدفــين نظيفــين في دور الـ 32 لكأس مصر، حيث عقد منصور اجتماعا لمجلس إدارة الزمالك في نفس توقيت المباراة، لبحث أسباب خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري.

وخـــــــرج منصـــور بتصريحات نارية تلمح بوضوح الى احتمال تغيير الجهاز الفني عقب مباراة الزمالك في الدوري غدا الاثنين أمام طلائع الجيش.

وشدد منصور على أن حلمي أخطأ في مباراتي الإنتاج الحربي في الدوري، والأولمبي في الكأس، مشيرا إلى أنه والجهاز المعاون له يتحملون المسؤولية كاملة.

واضاف أن الجهاز الفني الحالي سيتواجد في قيادة الفريق أمام طلائع الجيش، وبعد المباراة لنا حديث آخر.

وتابع منصور «حلمي يلجأ لسياسة العند بإراحة ثلاثة لاعبين أساسيين بالرغم من عدم إصابتهم، وشوقي السعيد وأحمد جعفر لا يشاركان في المباريات منذ فترة، ولكن الجهاز الفني تعمد تغيير قوام الفريق، وأجرى تغييرات عديدة في التشكيل وهذا أمر خاطئ».

وتأهل الفريق إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواجهة حرس الحدود بعدما تغلب على فريق الأولمبي في دور الـ32 بهدفين نظيفين أحرزها باسم مرسي ومحمود دونجا.

الى ذلك، يتطلع الأهلي لاستعادة اتزانه وتصحيح مساره عندما يستضيف اليوم في السادسة مساء بتوقيت الكويت، نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري.

الأسماء الجديدة للمنتخب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استدعاء الثلاثي أحمد الشيخ هداف الدوري صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمود الونش مدافع الزمالك، وعمرو مرعي مهاجم إنبي ونظيره في المصري أحمد جمعة، ومحمود دونجا لاعب الزمالك، لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل، بهدف منحهم الفرصة ومشاهدتهم عن قرب، في إطار خطة الجهاز لتدعيم الفراعنة في بعض المراكز مثل الهجوم ووسط الملعب والدفاع.