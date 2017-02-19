بيروت ـ ناجي شربل

واصل العهد المتصدر سعيه لاستعادة بطولة لبنان في كرة القدم، وحقق فوزه السادس تواليا ايابا، بتغلبه على الاجتماعي طرابلس صاحب القاع 1 ـ 0، في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون في المرحلة الـ 17 من الدوري العام الـ 57. وسجل الإصابة السنغالي ابنو با في مشاركته الأولى مع الفريق في الدقيقة 37، بعدما حول الكرة برأسه الى سقف مرمى الحارس أحمد قرحاني اثر ضربة حرة سددها الدولي محمد حيدر.

في حين حقق النجمة الوصيف فوزه الرابع ايابا على التضامن صور 1 ـ 0 ايضا في ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. وسجل الإصابة المهاجم أكرم المغربي من ركلة جزاء «بنالتي»، بعد عرقلة مدافع التضامن كاظم عطية للمهاجم السوري عبد الرزاق الحسين داخل المنطقة في الشوط الثاني وهذه الاصابة العاشرة للمغربي هذا الموسم.

ومني الصفاء حامل اللقب بخسارة ثقيلة امام الاخاء الأهلي عاليه 1 ـ 4، فيما مباراة افتقد فيها الأول لاعبيه الأجانب الذي رفضوا اللعب لعدم نيلهم مستحقاتهم. ويخوض الصفاء مباراة صعبة الاثنين في صيدا امام القوة الجوية العرافي حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي في افتتاح نسخة 2017 من المسابقة بينما تسافر بعثة نادي النجمة اليوم الى العاصمة الأردنية عمان للقاء الوحدات الأردني.