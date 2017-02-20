القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تختتم اليوم مباريات المرحلة 18 من مسابقة الدوري المصري بلقاء الزمالك مع مضيفه طلائع الجيش على ستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته أمام الإنتاج الحربي.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد حلمي، بعد ان جدد رئيس النادي مرتضى منصور، الثقة به، عقب تهديداته بإقالته، حيث اجتمع منصور بالجهاز الفني، ثم بالفريق كاملا، وتحدث للجميع مكالبا نسيان الخسارة امام الانتاج، واللعب بقوة في كل المباريات القادمة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان أمام الطلائع والمقاصة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز السابع برصيد 26 نقطة جمعها من 16 مباراة أيضا.

وفى الجولة نفسها، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الإسماعيلي ومضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام. تقدم الإسماعيلي أولا عن طريق حسني عبدربه في الدقيقة (36)، قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق الأثيوبي المتألق أوميدا أوكوري في الدقيقة (61).

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز التاسع، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند (21) نقطة في المركز الـ 13.

فيما تلقى فريق الاتحاد السكندري هزيمة مريرة على أرضه أمام ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف. وتجمد رصيد زعيم الثغر عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة مع مديره الفني أحمد حسام «ميدو» إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وواصل الشرقية طريقه نحو العودة للدرجة الثانية، بعد موسم واحد فقط في الأضواء بعدما خسر 0-1 على أرضه أمام إنبي، وهي هزيمته السادسة على التوالي.