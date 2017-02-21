بيروت ـ ناجي شربل

تنطلق مباريات دور الثمانية «فاينال 8» في بطولة لبنان للكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال في 28 فبراير، بمشاركة فرق: سبيد بول شكا المتصدر والزهراء الميناء طرابلس حامل اللقب والشبيبة تنورين والشبيبة البوشرية والرياضي حالات والانوار الجديدة وفينيقيا جبيل والرياضي عمشيت. وقد ضمنت فرق سبيد بول وتنورين والزهراء الميناء الانتقال للدور نصف النهائي «فاينال 4» حسابيا، فيما يتصارع على المركز الرابع الاخير كل من الشبيبة البوشرية والرياضي حالات.



بينما تخوض فرق الانوار وفينيقيا وعمشيت دور الاياب من باب تأدية الواجب، ذلك ان نظام البطولة يلحظ احتساب نقاط مرحلة الذهاب. وقد ابتعد سبيد بول شكا في الصدارة وقد خسر فقط امام الزهراء الميناء حامل اللقب. فيما قدم تنورين المشارك في بطولة النوادي العربية بالقاهرة أداء ثابتا، في سعيه الى خوض الدور النهائي للمرة الأولى منذ صعوده الى مصاف نوادي الدرجة الأولى قبل اربع سنوات.

في حين يبدو حامل اللقب ضامنا للتأهل للدور النهائي، مستفيدا من ثبات مجموعته التي خاضت الدور النهائي ثلاث مرات، فخسرت مرة واحدة أمام البوشرية قبل ثلاثة اعوام، وأحرزت اللقب في الموسمين الماضيين على حساب الأنوار الجديدة. وتشهد الفرق المرشحة وهي الثلاثة الأولى اي سبيد بول وتنورين والزهراء الميناء استقرارا ماليا، وتلقى الدعم من رجال أعمال وسياسيين وشركتي الخليوي عبر وزارة الاتصالات.

ويعتبر سبيد بول مفاجأة الموسم، علما انه قدم عروضا كبيرة في مرحلة الإياب من الموسم الماضي وتتفوق هذه الفرق في لاعبيها الأجانب والمجنسين.

في حين تخوض فرق الجيش اللبناني والشبيبة العاملة بلاط والرياضي حبوب والرسالة الصرفند مباريات الهروب من الهبوط الى الدرجة الثانية الى جانب طلائع دلهون المنسحب من مرحلة الذهاب والذي هبط مباشرة.

وسينخفض عدد نوادي الدرجة الاولى في الموسم المقبل الى 12 بهبوط منتخب الجيش اللبناني، في مقابل صعود بطل نوادي الدرجة الثانية وخوض وصيفه مباريات تصفية مع صاحب المركز الـ 11.