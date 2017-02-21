القاهرة - سامي عبد الفتاح

30 ثانية فقط كانت كافية ليؤكد النجم عماد متعب انه هداف بالفطرة، رغم غيابه الطويل عن تشكيلة الاهلي، فصنع ما عجز عنه الفريق كله خلال 75 دقيقة، وأحرز هدف الافتتاح في شباك المقاولون، العنيد جدا، وذلك بعد المشاركة كبديل لكي يترك بصمة مؤثرة ويقود الأهلي للفوز 2-0 ضمن الجولة 19 للدوري المصري.

وبدا الأهلي عاجزا عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر من الزمالك بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في كأس السوبر المصرية ثم التعادل السلبي مع الإسماعيلي بالدوري.

وبعد المشاركة بلحظات تسلم متعب الكرة في منتصف ملعب المقاولون ثم مررها بهدوء ناحية اليمين إلى زميله جونيور أجايي الذي أرسل تمريرة عرضية قابلها اللاعب بضربة رأس من زاوية صعبة.

وفتح هذا الهدف الطريق لهدف ثان، أحرزه البديل الآخر مؤمن زكريا في الدقيقة 79، ليفوز الاهلي 2/0 بعد ان كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي الثالث.

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد المقاولون عند 24 نقطة في المركز العاشر.

ورفع من قيمة هذا الفوز، تعثر فريق المقاصة عن ملاحقة الاهلي في منطقة الصدارة، بخسارته 3-4 أمام سموحة في مباراة مثيرة جدا، تبادل فيها الفريقان التقدم والتعادل والتقدم، حتى انتهت بهدف قاتل لسموحة في الدقيقة الأخيرة.

وعقب الفوز الغالي، قال المدير الفني لـ «الأحمر» حسام البدري: إن الفوز كان مهما بالنسبة للاعبي الأهلي، وجاء في وقت رائع، لأننا نلعب لتحقيق البطولة ونتمسك بالفوز في كل المباريات، مشيرا الى ان الفوز تأخر بسبب الصمود الدفاعي للاعبي المقاولون.

وتوقع البدري صعوبة كل مباريات الدور الثاني للدوري، وأن هجوم الأهلي افتقد الشراسة في الشوط الأول ولكن بعد نزول عمرو جمال ثم عماد متعب أصبح اللعب أكثر فاعلية على المرمى.

وأشاد المدير الفني بتألق مهاجمه المخضرم عماد متعب، مؤكدا أنه سعيد لتسجيل الأخير هدف التقدم على حساب المقاولون من كرة عرضية متقنة.

7 أهداف في مباراة واحدة

وفي أجمل مباريات الموسم حتى الآن انتزع سموحة فوزا مثيرا على حساب مضيفه مصر المقاصة بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الفيوم.

تقدم أحمد رؤوف لسموحة في الدقيقة 22، ولكن لاعب مدغشقر بولان فوافي تعادل للمقاصة في الدقيقة 34، واحتسب الحكم عوض سعفان ضربة جزاء للمقاصة في الدقيقة 44 سجل منها أحمد الشيخ هدف التقدم وتعرض مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة للطرد اعتراضا على قرار الحكم.

وفي الدقيقة 48 نجح أحمد رؤوف في التعادل لسموحة، ثم تقدم أحمد حسن مكي في الدقيقة 70 للفريق السكندري، إلا أن أحمد الشيخ تعادل للمقاصة في الدقيقة 74 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد أبو جبل.

وتمكن محمود سيد من إحراز هدف الفوز القاتل لسموحة في الدقيقة 91 ليمنح الفريق السكندري 3 نقاط غالية من المقاصة.

ورفع سموحة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بفارق 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 41 نقطة في المركز الثاني بقيادة المدير الفني إيهاب جلال.

المصري يتأهل في الكونفيدرالية

على صعيد آخر، خطف المصري البورسعيدي بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما فاز على ضيفه إيفياني النيجيري في إياب الدور التمهيدي بنتيجة 3-0 بضربات الترجيح على ستاد الإسماعيلية.

وأنهى المصري الوقت الأصلي من المباراة متفوقا بهدف، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب، حيث خسر في نيجيريا الأسبوع الماضي بنتيجة 0-1.

سجل للمصري في المباراة أحمد شكري من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

وسجل المصري 3 ركلات ترجيح عن طريق أسامة العزب، وسعيد مراد، وأحمد أيمن منصور، بينما أضاع الفريق النيجيري 3 ضربات، بعد تألق حارس المصري أحمد عبد الحليم «بوسكا» في إنقاذ ضربتين.

لقاءات الأهلي والزمالك قارياً

من ناحية أخرى، حدد جهاز الكرة بالأهلي يوم 12 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب مع بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في جولة الذهاب بدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ستاد السلام بالقاهرة.

على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من نفس الشهر في جنوب افريقيا.

وفي اليوم نفسه، حدد جهاز الكرة بالزمالك موعدا لمباراة الذهاب مع رينجرز النيجيري في دور الـ 32 للبطولة نفسها وبملعب برج العرب.

وكان رينجرز قد تأهل لدور الـ 32 للبطولة بعدما تخطى شبيبة الساورة الجزائري.