المنتخب المصري مشواره يبدأ في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بمواجهة تونس يونيو المقبل

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الى تهديداته للمدير الفني محمد حلمي بالتدخل في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، ومن لا يعجبه تدخله فليرحل. وجاءت هذه التصريحات الجديدة بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-2 في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري، محتجا على استبدال ايمن حفني ومصطفى فتحي، في الشوط الثاني، لأنهما كان يمثلان ضغطا هجوميا شديدا على الطلائع الذي كان ينجح في التعادل.

غضب مرتضى منصور جعل محمد حلمي يمتنع عن حضور المؤتمر الصحافي بعد المباراة ويلتزم الصمت التام. فقد تقدم الطلائع بضربة جزاء سجل منها عاصم صلاح في الدقيقة 13، ولكن المتألق أيمن حفني سجل هدفين للزمالك في الدقيقتين 18 و29 ونجح النيجيري ستانلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 وأحرز محمد أشرف هدف الطلائع الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد الزمالك، الذي خسر آخر مباراتين بالدوري أمام الأهلي والإنتاج الحربي، إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الطلائع في أول اختبار لمدربه الجديد طارق يحيى عند 26 نقطة في المركز السابع.

وبعد الفوز تحدث مدير الكرة في الزمالك اسماعيل يوسف بقوله إن فوز الفريق على طلائع الجيش مهم جدا وعودة جيدة للاعبين بعد الفترة الماضية.

وأكد أن الروح التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة كانت سبب الفوز لكن الحرص الزائد على الفوز كان سبب التراجع في الربع ساعة الأخير من المباراة.

أما طارق يحيى المدير الفني للطلائع فقال ان فريقه كان الافضل والأحق بالفوز، الا ان الأخطاء الساذجة للمدافعين كانت وراء الاهداف الثلاثة في شباك فريقه.

وفي شأن زملكاوي آخر، أكد مرتضى منصور أن الفريق تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل إرسال محام خاص عن النادي بشأن الشكوى المقدمة من النادي ضد البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للنادي ومعاونيه بعد صدور قرار سابق من الفيفا بسداد 12 الف فرانك سويسري كرسوم لتحريك هذه القضية.

وفي قضية اخرى، تلقى الزمالك حكما من المحكمة الرياضية للفيفا بسداد نحو 4 ملايين جنيه للاعب الزمالك السابق محمود فتح الله لاعب الانتاج الحربى الحالي.

جواز سفر للاعب ويغان

نجح ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم في إنهاء كل الاجراءات اللازمة لاستصدار جواز سفر مصري للاعب سام مرسي، لاعب وسط ويغان الإنجليزي، بناء على طلب هيكتور كوبر، لضمه لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بمواجهة تونس يونيو المقبل.

ميسي في القاهرة

استقبلت القاهرة أمس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني، واعلنت الشركة المنظمة للزيارة تفاصيل برنامج الزيارة.

وبدأ ميسي بزيارة للأهرامات في طائرة هيليكوبتر، ثم اقيم حفل لانطلاق حملة «تور آند كيور»، حيث سيتم لأول مرة عرض الإعلان الخاص بالحملة، والذي تم تصويره مسبقا بإسبانيا لدعوة مرضى التهاب الكبد الوبائي «سي» الأجانب للعلاج في مصر.

ضم الحفل نخبة من نجوم المجتمع المصري والعربي من رياضيين ورجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة كما ضم عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمساهمين بالتبرع لعلاج مرضى فيروس «سي» من الشركات والأفراد.