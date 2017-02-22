أسامة المنصور

حقق بطل الإمارات الموهوب ابن الثمانية أعوام راشد الظاهري إنجازا إماراتيا جديدا من خلال منافسته أحداث الجولة الرابعة من عمر بطولة الإمارات للكارتينج 2017 والتي اختتمت في الإمارات.

وكان البطل الإماراتي الظاهري تمكن وبشكل عام من التغلب على تلك الظروف المناخية ولكن استمرت الأعطال الفنية تلاحقه وعلى اثرها حصل على المركز الرابع ضمن الجولة التأهيلية.

أما في السباق قبل النهائي وتعويضا للنتائج غير الموفقة في الجولة التأهيلية، فعاد الظاهري ليحقق المركز الثاني ومن ثم توالت انتصاراته وصولا إلى السباق النهائي، حيث تمكن الظاهري من ان يحقق فوزه وبفارق 2.4 ثانية عن صاحب المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن الظاهري قد عقد العزم على خوض غمار بطولة الـ WSK التي ستقام في إيطاليا مطلع شهر مارس المقبل، وتعد من أصعب البطولات على المستوى العالمي للمرحلة العمرية من 8 إلى 12 عاما.