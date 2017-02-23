«ذوب اهن» يفرض التعادل على العين

تخطى الأهلي ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-0، بينما تعادل العين الاماراتي بطل 2003 ووصيف نسختي 2005 و2016 مع ضيفه ذوب اهن الايراني 1-1، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعد انتهاء الجولة الاولى مقابل نقطة لكل من العين وذوب اهن.

في المباراة الاولى، تغلب الأهلي على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل السوري عمر السومة (13) وسلمان المؤشر (53) هدفي الأهلي.

وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية، وافتتح التسجيل بعدما خطف السومة الكرة المعادة بالخطأ من الدفاع الأوزبكي لينفرد بالحارس مراد زوخوروف ويسدد بثقة داخل الشباك (13).

وفي الشوط الثاني، اضاف الأهلي الهدف الثاني عندما خطف سعيد المولد الكرة من الدفاع الأوزبكي في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية وصلت نحو القائم البعيد أمام سلمان المؤشر ليحولها رأسية في المرمى (53).

وفي المباراة الثانية، سجل اسماعيل احمد (76) هدف العين، والهندوراسي جيري بنغستون (57) هدف ذوب اهن.

وكرر الفريقان نتيجة مباراتهما في ذهاب الدور الـ 16 للنسخة الماضية عندما تعادلا 1-1 في ستاد هزاع بن زايد، قبل ان يفوز العين ايابا 2-0.

وفرض حارس مرمى ذوب اهن محمد رشيد مظهري نفسه نجما للمباراة بعدما تصدى ببراعة لكل فرص اصحاب الارض الذي كان الطرف الافضل، في حين اكتفى الفريق الضيف بالدفاع بحثا عن الخروج بنقطة على الأقل فكان له ما أراد.

وتقام الجولة الثانية في 28 فبراير، حيث يلتقي بونيودكور مع العين على استاد بونيودكور في طشقند، وذوب اهن مع الأهلي على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.