القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد ستاد بتروسبورت في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت مواجهة من النوع الثقيل بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وأحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة، وبين حارسي المنتخب المصري، عصام الحضري وشريف اكرامي، وذلك في اللقاء الكروي المرتقب بين وادي دجلة والاهلي في بداية الجولة الـ 20 مــن مسابقة الــدوري.

وهي محطــة من أهم المحطات لاحتفاظ الأهلي ببطولــة الــدوري، ومحطـــة مهمـــة ايضـــا لاقتــراب فريق دجلة من سباق المنافســـة، أو على الأقل، الدخول للمربع الذهبي.

يتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري بـ 49 نقطة، جمعها من 19 مباراة بواقع 15 فوزا و4 تعادلات، فيما يحتل دجلة المركز الثامن بـ 25 نقطة، من 19 مباراة، بواقع 6 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم.

وواصل حسام البدري مدرب الفريق معالجته للنقاط السلبية في فريقه خاصــة عـدم دقــة التمريرات والكرات العرضية، وكذلك ندرة الحلول الهجومية لضرب التكتلات الدفاعية داخل صفوف المنافس.

وحرص البدري على تجهيز الثنائي الهجومي عبدالله السعيد، وأحمد حمودي للاستعانة بهما، خلال مواجهة دجلة، لما يمتلكانه من قدرات تساعد على ضرب دفاعات المنافس.

ويغيب عن الأهلي خلال مواجهة دجلة حسام عاشور لاعب الوسط للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون الأخيرة، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وشدد مدرب الأهلي على أن فريقه بات مجبرا في ظل المنافسة الشرسة، على الفوز بجميع المباريات دون النظر إلى المنافس باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتتويج باللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

والتطلع نفسه لفريق وادي دجلة الذي حقق في الجولة الماضية فوزا مهما على الاتحاد السكندري، ويسعى الى مواصلة انتصاراته أيضا. وقبل هذه المواجهة الكبيرة يستضيف طنطا فريق سموحة المنطلق بسرعة الصاروخ، وينزل بتروجيت ضيفا على أسوان.

وغـدا الجمعة تقــام مباراتان يلتقى فيهما المصــري مـع الشرقيــة، والزمالك مــع النصر للتعدين، وتختتـــم الجولة يوم السبت بلقــاءات الداخليــة مع الاتحاد السكنــدري، والاسماعيلي مع طلائع الجيــش، والمقاولــون مع الإنتاج الحربي وانبي مع المقاصة.