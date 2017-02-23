قاد الدولي منذر ابوعمارة فريقه الوحدات الاردني لتحقيق فوز صعب على ضيفه النجمة اللبناني 1-0، فيما تفوق صحم العماني على المحرق البحريني 3-2 في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الاسيوي في كرة القدم.

في المباراة الاولى على ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان، سجل ابوعمارة هدف الفوز الثمين لـ«المارد الأخضر» من تسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة مثالية من رجائي عايد الى يمين الحارس احمد تكتوك (63).

وافتتح الوحدات الذي سجل مشاركته العاشرة في كأس الاتحاد الآسيوي، رصيده بـ 3 نقاط متساويا في صدارة المجموعة الثالثة مع صحم العماني الذي تغلب ايضا على المحرق البحريني 3-2 ضمن منافسات المجموعة عينها ليبقى رصيد المحرق والنجمة خاليا من النقاط.

ويستكمل الوحدات مشواره في السابع من مارس المقبل بلقاء مضيفه المحرق على ستاد البحرين الوطني، فيما يلتقي النجمة مع ضيفه صحم في بيروت.