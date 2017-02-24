«السد العالي» تعدى بالضرب على الحارس الناشئ في وادي دجلة بالتدريب

القاهرة - سامي عبد الفتاح

يحتل الزمالك قبل مباراة اليوم مع فريق النصر، المركز الثالث بـ 37 نقطة جمعها من 17 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، وهزيمتين، وله مباراتان مؤجلتان، أمام المقاصة وطلائع الجيش.

في المقابل، يحتل النصر للتعدين، الوافد الجديد، المركز الـ 17 «قبل الأخير»، بـ 10 نقاط، جمعها من 18 مباراة، بواقع فوزين، و4 تعادلات، و12 هزيمة.

وعقد محمد حلمي، مدرب الفريق، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بعدم الاستهتار بفريق التعدين، الذي يبحث عن تحقيق مفاجأة تعيده للصورة من جديد، مشيرا إلى أن استعادة لقب الدوري تتطلب احترام جميع المنافسين.

وبات الثلاثي علي فتحي ومحمد مسعد وأسامة إبراهيم جاهزين لدعم الأبيض.

وفي مباراة أخرى اليوم، يلعب المصري البورسعيدي مع الشرقية في الجولة نفسها، ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط ،ولذلك فإن المصري في مهمة سهلة أيضا، مثل الزمالك مع التعدين.

خريف الحضري

وفي قصة درامية شديدة التأثير، أعلن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة المصري، عرض الحارس المخضرم عصام الحضري للبيع وذلك بعد تعديه بالضرب على الحارس الناشئ في وادي دجلة، أثناء التدريب، قبل مباراة الأهلي أمس، حيث حرمه المدير الفني احمد حسام ميدو من المشاركة فيها، وسط احتمال لحرمانه من اللعب حتى نهاية الموسم، اذا لم يتم بيعه، ما يعني ان خريف الحضري، قد جاء فجأة، عقب ربيع تألقه مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في الغابون.

وقال ماجد سامي: «عصام الحضري حارس مخضرم، متاح للبيع إلى الدوري الأميركي ودوريات الدول الاسكندنافية، والتي لم يغلق فيها باب الانتقالات الشتوية حتى الآن».

وجاء قرار رئيس وادي دجلة في أول رد فعل رسمي بعد طرد الحارس صاحب الـ 44 عاما من معسكر الفريق قبل ساعات من لقاء الأهلي بالدوري، وذلك بعد صفعه حارس المرمى الناشئ خالد وليد.

وكان الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة أحمد حسام «ميدو» أوقف عصام الحضري من مران الأربعاء بعد مشادة بينه وبين الحارس البديل.

وقرر مسؤولو النادي، تغريم الحضري 50 ألف جنيه، وتحويله للتحقيق في الواقعة، بعد صفعه الحارس البديل على وجهه، ومن المتوقع ان يقدم الحضري اعتذارا، لإنقاذ نفسه من هذه الورطة، التي قد تجبره على الاعتزال، أو على الأقل، الإبعاد من منتخب مصر في تجمعه المقبل.

كأس أوروبا يزور القاهرة 5 أبريل

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على زيارة كأس دوري أبطال أوروبا، في جولة بالقاهرة، لمدة يومين، بداية من يوم 5 ابريل المقبل، بصحبة وفد من الاتحاد الأوروبي، وهو حدث كروي كبير، يأتي بعد زيارة ليونيل ميسي للقاهرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لنظيره المصري برنامج جولة الكأس، حيث سيتم عقد مؤتمر صحافي للوفد المرافق للكأس بأحد فنادق القاهرة يوم 5 أبريل المقبل.

وسيتم إجراء بعض المقابلات التلفزيونية، وفي اليوم التالي سيزور الكأس منطقة الأهرامات، وعرض الكأس بالمتحف المصري في ميدان التحرير بقلب العاصمة.

وأكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد يهمه نجاح جولة كأس دوري أوروبا بالقاهرة.

ومازالت أصداء زيارة نجم الكرة العالمي ونادي برشلونة ليونيل ميسي إلى مصر مستمرة من خلال اهتمام الصحف العالمية.

قالت «سبورت» الكتالونية: «ليو ميسي بصحبة شقيقيه.. استقبال حاشد خلال زيارته إلى مصر».

وكتبت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «لاعب كرة القدم يحدث ضجة في البلد الإفريقي بزيارته الترويجية للعلاج من فيروس سي».

وكتبت «إسبن الرياضية»: «ميسي يثير ضجة في مصر».

وترى «ديلي ميل» البريطانية أن زيارة ميسي لمصر بمنزلة استراحة للنجم الملقب بـ «البرغوث»، بعيدا عن مشكلات برشلونة في الفترة الأخيرة.

وكتبت صحيفة «ميلييت» التركية: «ميسي في مصر لتسليط الضوء على مرضى التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، ويقوم بجولة في منطقة الأهرامات».

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) في نسختها الإنجليزية «ميسي يصل إلى مصر في حملة للقضاء على فيروس سي».