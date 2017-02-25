القاهرة - سامي عبد الفتاح

انتزع الاهلي فوزا صعبا على مضيفه وادي دجله بهدف يتيم كافح لاعبو الاهلي 80 دقيقة حتى وصلوا اليه برأس البديل عمرو جمال وبعد كفاح دفاعي من لاعبي دجلة بدون قائدهم المعاقب عصام الحضري والمستبعد بعد واقعة الاعتداء بالضرب على الحارس البديل خالد وليد الذي قدم نفسه في هذا اللقاء وأظهر مستوى جيدا.

وأصبح المهاجمون البدلاء في الاهلي هم الحل السحري لدى المدير الفني حسام البدري لكسر الدفاعات القوية التي تلعب بها فرق الخصوم امام الفريق الأحمر.

وبالفعل استعان البدري بعماد متعب وعمرو جمال ونجح الأخير في احراز هدف الفوز في الدقيقة 80 بنفس الطريقة التي فاز بها الاهلي على المقاولون بضربة رأس من متعب في الجولة السابقة. وأنهى الأهلي صمود مضيفه وادي دجلة وفاز عليه بهدف نظيف على ملعب بتروسبورت في الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت المباراة بعد الهدف مشادة كلامية بين مدرب وادي دجلة أحمد حسام «ميدو» ونظيره في الاهلي حسام البدري بسبب عصبية المباراة تم احتواؤها على الفور واعتذر كلا المدربين لبعضهما بعد المباراة في اجواء أخوية.

وبهذا الفوز، عزز الاهلي صدارته للدوري برصيد 52 نقطة ويرسخ عقدة للمدرب أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لوادي دجلة الذي لم يفز على الأهلي طوال مشواره التدريبي خلال 3 مباريات.

وبعد الفوز، أوضح البدري: «أنا وميدو زملاء وعلاقتنا طيبة وما حدث نرفزة ملعب فقط».

فيما أكد ميدو أن مشادته مع مدرب الأهلي «نرفزة ملعب» وانتهت سريعا.

وفي مباراة اخرى، فجر طنطا مفاجأة وتغلب على ضيفه سموحة السكندري (2-0).

ورفع طنطا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد سموحة عند (36 نقطة) في المركز الرابع.

وفي مفاجاة أخرى، خطف اسوان نقطة ثمينة من تعادله 1-1 مع بتروجيت.

ورفع أسوان رصيده الى 13 نقطة بالمركز الـ 16، فيما ارتفع رصيد بتروجيت إلى 30 نقطة في المركز السادس. وتقام اليوم 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري، حيث يلتقي الاسماعيلي مع طلائع الجيش، والمقاولون العرب مع الانتاج الحربي، وإنبي مع المقاصة.