قاد مهاجم النصر نايف هزازي فريقه إلى ضرب موعد لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على النهضة (درجة أولى) بنتيجة 2-0 على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وجاء هدفا «العالمي» في الشوط الاضافي الاول اثر تعادل الفريقين 0-0، بعد أن تمكن مهاجمه البديل نايف هزازي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 93 بعدما حول عرضية زميله خالد الغامدي برأسه في شباك الحارس داود الساعد.

وتمكن هزازي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 97 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الكرواتي توماسوف.

وبهذه النتيجة صعد النصر لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي للمسابقة.

على صعيد آخر، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن فرض غرامة مالية قيمتها 15 ألف ريال سعودي على لاعب أهلي جدة حسين المقهوي وزميله المهاجم مهند عسيري لامتناعهما عن إجراء مقابلات تلفزيونية مع القناة الراعية لدوري المحترفين بعد نهاية مباراة فريقهما أمام النصر في المرحلة الماضية من المسابقة.

وتنص لوائح البطولة على اختيار القناة الناقلة لمباريات المسابقة للاعبين من كل فريق لإجراء المقابلات المباشرة بعد المباريات ويعتبر عدم استجابة اللاعب دون سبب مشروع موجبا للعقوبة المالية.