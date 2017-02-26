القاهرة - سامي عبدالفتاح

عانى فريقا الزمالك والمصري كثيرا، قبل ان يفوزا على فريقي مؤخرة الدوري المصري لكرة القدم، النصر للتعدين والشرقية، في ختام الجولة 20 من المسابقة، وصنف أداء الفريقين الكبيرين، امام الفريقين الصغيرين، بانه الأسوأ لهما هذا الموسم، وان فارق الخبرات، كان هو العامل المرجح للزمالك والمصري. حيث فاز الزمالك على النصر للتعدين 2 ـ 0، وفاز المصري على الشرقية، بهدف يتيم.

سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحي وحسام باولو في الدقيقتين 32 و(90+2) على الترتيب.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد التعدين عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

فرض الزمالك سيطرته على مجريات الأمور في اللقاء منذ البداية، ورغم هذه السيطرة إلا أن دفاع التعدين ظل صامدا حتى الهدف الأول ثم عاد للندية مع الزمالك لنهاية المباراة.

وبعد فوز الزمالك، أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة ان التسرع من اللاعبين تسبب في ضياع أكثر من فرصة ولكن الزمالك يعاني من ضغط المباريات وهذا سبب كبير في إرهاق أكثر من لاعب.

فيما حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على حساب ضيفه الشرقية بهدف دون رد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدف المباراة أحمد شكري من ضربة جزاء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي شهد تعرض أحمد سالم الظهير الأيمن للمصري للطرد في الدقيقة 79.

ورفع المصري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد الشرقية عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وأعرب عماد النحاس المدير الفني للشرقية عن شعوره بالحزن للهزيمة ما يزيد صعوبة موقفه، موضحا ان لاعبيه قدموا عرضا جيدا ولكن غاب عنهم التوفيق أمام المرمى.

مباريات الكأس ومؤجلات الدوري

ويشهد الاسبوع الجاري، استكمال دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، حيث يلعب الزمالك مع حرس الحدود، غدا الاثنين، ويلعب الاهلي مع الداخلية يوم الأربعاء المقبل. وخلال الأسبوع نفسه، تقام كل المباريات المؤجلة من الدور الأول، والمقدمة من الدور الثاني، على النحو التالي:

الثلاثاء القادم: المصري مع طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة 18

الخميس القادم: سموحة مع انبي، والمقدمة من الجولة 21 لمشاركة سموحة في الكونفيدرالية.

الجمعة القادم: المقاصة والزمالك والمؤجلة من الجولة 5

السبت القادم: النصر للتعدين والمصري، المؤجلة من الجولة 19

الثلاثاء 7 مارس: الزمالك وطلائع الجيش من الجولة 2

ويتوقف الدوري أسبوعا في الفترة من 24 حتى 28 مارس المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

شباب مصر ومالي

ويخوض في السادسة مساء اليوم منتخب الشباب مواليد 97 مباراتهم الاولى أمام مالي في بطولة الامم الافريقية للشباب، واصطحب الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 97 بقيادة معتمد جمال، 21 لاعبا لزامبيا وهم: محمد عصام الغندور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد رمضان (الأهلي)، وعمر وائل رضوان (الشرقية)، ومصطفى محمود (الجيش)، وأحمد فتوح (الزمالك) وأحمد هاني (الإسماعيلي)، وعمرو السعداوي ومصطفى فرماوي (طنطا)، وناصر ماهر وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد مصطفى (بتروجت)، ومحمود مرعي وعمر مرموش (وادي دجلة)، محمود سامي ومصطفى محمد (الداخلية)، وخليل حجي (زيوريخ السويسري)، وطاهر محمد طاهر (لوهافر الفرنسي).

ويشارك في منافسات البطولة ثمانية منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر وزامبيا وغينيا ومالي، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من: السنغال والسودان والكاميرون وجنوب أفريقيا.

وتمكنت ثلاث دول عربية من الحصول على كأس البطولة، هي مصر «4 ألقاب»، والمغرب والجزائر «مرة واحدة».

المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي تصعد مباشرة للنسخة المقبلة إلى بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية خلال الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبلين.