القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم ان الأمن وافق للزمالك على اللعب مع رينجرز النيجيري يوم 12 مارس المقبل في ستاد برج العرب وضمن جولة الذهاب لدور الـ32 لبطولة الاندية الافريقية الابطال، بينما رفض طلب الاهلي باللعب مع بيدفيست الجنوب افريقي على ستاد السلام يوم 11 مارس.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الأمن رفض خوض مباريات الأهلي الأفريقية على ستاد السلام بسبب وجوده في منطقة سكنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ترغب في إعادة الجماهير للمباريات الأفريقية ولكنه اشترط على الأندية اختيار الملعب الملائم لشروط التأمين.



وأوضح سويلم أن الأمن لا يمانع دخول 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك على ستاد برج العرب، ولكن المشكلة بالنسبة للأهلي الذي يصر على اللعب بستاد السلام وأخطر الكاف بذلك».

واختار الزمالك خوض مباراته أمام اينوجو رينجرز النيجيري 12 مارس المقبل على ستاد برج العرب، فيما أصر الأهلي على خوض مباراته أمام بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي على ستاد السلام بالقاهرة، كاشفا أنه سيتم تحديد ملعب الأهلي خلال 48 ساعة وعدد الجمهور الذي سيحضر المباراة، لاسيما أن أمام الأهلي فرصة لاختيار ملعب يتناسب مع الشروط الأمنية.

تعثر جديد للمقاصة

وتعثر فريق المقاصة مجددا، والذي يلاحق الأهلي على صدارة الدوري المصري، بعد ان انتزع تعادلا مثيرا في الوقت القاتل من أنياب مضيفه إنبي (3-3)، على ملعب بتروسبورت، في ختام منافسات الجولة الـ20 من الدوري ليخسر المقاصة نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة وبعد خسارته الجولة بالخسارة امام سموحة.

تقدم لاعب المقاصة، ومنتخب مدغشقر بولان فوافي، بالدقيقة (9)، وتعادل الغيني لاما كولين، بالدقيقة (19) لصالح إنبي، لكن النيجيري إيريك تراوري، سجل للمقاصة بالدقيقة (58).

لكن الفريق البترولي، قلب الموازين، وسجل هدفين عن طريق رامي صبري، وصلاح محسن، في الدقيقتين (79، و81) قبل أن يتعادل المقاصة بهدف قاتل للغاني جون أنطوي في الدقيقة (90+4). ورفع المقاصة، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد إنبي إلى 23 نقطة بالمركز الـ12.

وتعادل ايضا الاسماعيلي أمام ضيفه طلائع الجيش (1-1).

تقدم الطلائع، بهدف إسلام جمال، في الدقيقة (7)، لكن الإسماعيلي، انتفض في الشوط الثاني بهدف محمود متولي في الدقيقة (50) من ضربة جزاء.

وتعادل الإسماعيلي، للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري مع مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا.

ويحتل الدراويش، المركز الـ10، بـ25 نقطة، بفارق نقطتين عن الطلائع، مع مدربه طارق يحيى بالمركز السابع.

وفي مباراة أخرى، فاز المقاولون العرب، على ضيفه الإنتاج الحربي (1-0)، سجله عمر جمال، من تسديدة رائعة.

ورفع المقاولون، بقيادة مدربه محمد عودة، رصيده لـ27 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإنتاج بقيادة مدربه شوقي غريب، عند 21 نقطة، في المركز الـ13. تعهد التشيكي فرانز شتراكا، مدرب الإسماعيلي، بتصحيح مسار الفريق، وإعادته للانتصارات، بعد فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شتراكا إن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، موضحا أنه سيستغل فترة توقف الدوري، في تصحيح الأخطاء.

الفوز الأول لماكيدا

فيما أبدى الإسباني خوان ماكيدا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالاتحاد السكندري سعادته بفوزه الأول مع زعيم الثغر الذي تحقق على حساب الداخلية، حيث تغلب زعيم الثغر على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وتابع مدرب الاتحاد: «أعد جماهير الثغر بالمزيد من الإنجازات لكن عليهم التحلي بالصبر ودعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة فذلك أهم ما نحتاجه لمواصلة صحوتنا بالمسابقة».