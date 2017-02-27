بيروت ـ ناجي شربل

أصدر وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش قرارا ألغى فيه الترخيص بمزاولة لعبة الفنون القتالية المختلطة «أم أم آي» على الأراضي اللبنانية، وحذفها من الألعاب القتالية المسموح بها، واعتبارها لعبة دموية يعامل فيها الانسان بصورة حيوانية بمجرد وضعه داخل قفص.



وأثار القرار اعتراض جمعيات تعنى بهذه الألعاب ورجال أعمال متحمسين لها سبق ان نظموا دورات كبرى جماهيرية حاشدة ضمن سلسلة دورات «قتال الصحراء» (ديزرت فورس) و«ليالي بيروت» (فينيكس) بمشاركة ابطال عالميين في اللعبة وفي «المواي تاي»، في قاعتي النادي الرياضي غزير ومجمع نهاد نوفل في قضاء كسروان شمال العاصمة بيروت.

وكانت اللعبة انتشرت في لبنان، وبدأت مزاولتها ضمن لجنة فرعية تابعة لاتحاد الجودو، ثم أسس الوزير السابق للشباب والرياضة فيصل كرامي لجنة خاصة بها، وأشهر لاحقا اتحادها، الا ان اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة رجل الأعمال خليل نصور استقالت إثر خلافات، فدخل على خط اللعبة رجل الأعمال وتاجر العقارات المعروف شاهيه يرفانيان بتنظيمه «ليلة الفينيكس» التي خصصت لها جوائز مالية كبرى.

واعترضت الجمعيات الرياضية اللبنانية على قرار الوزير، الا ان المراقبين يستبعدون تراجع الوزير عن قراره، ويرون إمكانية احداث تعديل مع تولي وزير آخر مقاليد حقيبة الشباب والرياضة بعد الانتخابات النيابية المقررة في سبتمبر المقبل.