بيروت ـ ناجي شربل

علمت «الأنباء» أن الاتحاد اللبناني لكرة السلة تلافى قرارا من نظيره الإماراتي بطرد فريق هومنتمن بيروت من دورة دبي الدولية، على خلفية تغريدة على حساب «تويتر» لأحد القيمين على لجنة كرة السلة في النادي، انتقد فيها منظمي الدورة، عقب خسارة الفريق أمام جمعية سلا المغربي بفارق نقطة واحدة، في الدور الأول من الدورة.

وأجرى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا اتصالا بنظيره الإماراتي اللواء اسماعيل القرقاوي، عبر فيه عن تثمين دور الاتحاد الإماراتي وعراقة دورة دبي، مشيرا الى أن التغريدة تمثل صاحبها وليس كرة السلة اللبنانية او النادي المعني.

بدورها، بعثت رئاسة جمعية هومنتمن برسالة الى القرقاوي عبر الاتحاد اللبناني، عبرت فيها عن شكرها لدولة الإمارات والاتحاد الإماراتي لكرة السلة.

كذلك تلافى الاتحاد اللبناني إحراجا مع نظيره الإماراتي على خلفية انتقاد إحدى الشاشات اللبنانية الناقلة لمباريات الدورة للبطولة نفسها، واعتبارها غير مفيدة لكرة السلة اللبنانية، وتعطل مباريات بطولة لبنان للدرجة الأولى دون مبرر.

وبالعودة الى الدورة السنوية التي لم تغب عنها الفرق اللبنانية الا وقت توقيف كرة السلة اللبنانية من قبل «فيبا» في 2013، فإن ثلاثة فرق لبنانية تشارك فيها، وقد تصدر الرياضي بيروت ترتيب الدور الأول الذي أجريت مبارياته على طريقة الذهاب من مرحلة واحدة لكل الفرق، برصيد ستة انتصارات نظيفة. فيما حل هومنتمن ثالثا والحكمة بيروت رابعا، وجمعية سلا المغربي وصيفا.



ويلتقي في نصف النهائي: الرياضي - الحكمة (فاز الرياضي في الدور الأول)، وجمعية سلا - هومنتمن في إعادة للمباراة التي تسببت في مشكلة على خلفية التغريدة، والتي فاز فيها الفريق المغربي.