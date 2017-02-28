القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تبدأ اليوم فترة المباريات المؤجلة والمقدمة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بسبب الارتباطات الافريقية للاندية، وتبدأ اليوم بلقاء المصري مع طلائع الجيش، والمؤجل من الجولة الـ 18، وبعد غد الخميس يلعب سموحة مع انبي في اللقاء المقدم من الجولة 21، ويوم الجمعة سيكون اللقاء المرتقب بين سموحة والزمالك المؤجل من الجولة 5، ويوم السبت لقاء النصر للتعدين مع المصري، والمؤجل من الجولة 19، واخيرا يوم الثلاثاء 7 مارس لقاء الزمالك وطلائع الجيش، المؤجل من الجولة 2.

في شأن آخر، تقرر اقامة قرعة دوري أبطال العرب لموسم 2017 لكرة القدم، يوم 2 مايو المقبل، وتنطلق البطولة في منتصف يوليو المقبل، وتدرس اللجنة المنظمة لهذه القرعة عدة مقترحات لمكان القرعة للمفاضلة بينها.

وعقد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم اجتماعا مع الأمين العام للاتحاد العربي أحمد خميس ومندوب شركة صلة الراعية للبطولة محمد صلاح وتم الاتفاق على اقامة القرعة يوم 2 مايو وتجري المفاضلة بين أكثر من مكان داخل مصر لاقامة القرعة منها الأهرامات أو نهر النيل أو شرم الشيخ أو القلعة.

تعادل سلبي لشباب «الفراعنة»

من ناحية اخرى، استهل منتخب مصر منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الافريقية للشباب في زامبيا بالتعادل دون أهداف مع مالي.

واحتل المنتخبان المركزين الثاني والثالث خلف منتخب زامبيا المتصدر الذي فاز على غينيا بهدف نظيف.