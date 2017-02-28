بيروت - ناجي شربل

فرط النجمة في فرصة الاقتراب من العهد المتصدر وتقليص الفارق الى ثلاث نقاط، بتعادله وغريمه التقليدي الانصار 2-2، في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب صور البلدي في ختام المرحلة الـ 18 من الدوري اللبناني لكرة القدم.

ولم يستفد النجمة بالتالي من سقوط العهد أمام ضيفه النبي شيت 1-2 في ملعب صيدا.

وجاءت المباراة التي حملت الرقم 114 بين قطبي الكرة اللبنانية جماهيرية في حضور زهاء 10 آلاف متفرج غصت بهم المدينة منذ ساعات الصباح الاولى، وغالبيتم قصدها من بيروت. وقد عهد الاتحاد اللبناني لكرة القدم الى الناديين بيع بطاقات المباراة الى الجمهور.

وتقدم النجمة 2-0 عبر السوري عبدالرزاق الحسين وخالد تكه جي قي الدقيقتين 5 و41.

وقلص الانصار الفارق في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول من ضربة جزاء إثر خطأ من ماهر صبرا على محمود الزعبي.

وانبرى البرازيلي ريتشي للكرة وسددها ارضية زاحفة الى يسار الحارس احمد تكتوك.

ثم أدرك البرازيلي الآخر بيتو هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 92 بكرة ارضية الى الزاوية البعيدة لمرمى تكتوك.

وأنهى الحكم القبرصي افرام ستوكاس اللقاء قبل دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل ضائع، بسبب رمي جمهور النجمة القناني الى ارض الملعب وايقاعه السور الحديدي نتيجة التدافع.

وفي ملعب صيدا وامام 600 متفرج، خسر العهد خمس نقاط في أسبوع واحد، فبعد تعادله ومضيفه التضامن صور في مباراة مؤجلة الثلاثاء الماضي، خسر المتصدر أمام ضيفه النبي شيت 1-2.

وسجل للفائز الذي اعتمد على الكرات المرتدة السنغالي بابا سال وابراهيم بحسون في الدقيقتين 52 و76، وللعهد المدافع نور منصور من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وفي زغرتا، ثأر السلام زغرتا الوصيف من ضيفه الصفاء حامل اللقب بفوزه عليه 1-0.

فيما أسقط شباب الساحل مضيفه طرابلس 2-0 في ملعب رشيد كرامي البلدي، في مباراة الابتعاد عن المركز الحادي عشر المؤدي بصاحبه للهبوط الى الدرجة الثانية.

وفاز الراسينغ بيروت على ضيفه الاجتماعي طرابلس الذي سقط عمليا الى الدرجة الثانية 1-0، والتضامن صور على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2-0، ليدخل الاخير في دوامة الهبوط بتراجعه الى المركز العاشر.