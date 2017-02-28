

القاهرة - أحمد الشوني



حضر عدد كبير من المسوؤلين والنواب ومشاهير الساحرة المستديرة عزاء والد نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي وافته المنية أمس، رغم عدم تواجد أبو تريكة في البلاد، نظرا لوجود اسمه على قوائم المطلوبين.



وكان من أبرز المشاركين في العداء علاء حسني مبارك وأسطورة الأهلي محمود الخطيب والكباتن ربيع ياسين والاعلامي أحمد شوبير، فضلا عن نجوم فريق الأهلي الحاليين عماد متعب وأحمد فتحي وحسام غالي وسعد سمير، ولاعب الاهلي السابق محمد ناجي جدو .



ويقام العزاء بمسجد أبو سنة في ناهيا ببولاق الدكرور.

وقد أبدى عدد كبير من المشاهير ونجوم الكرة تعاطفهم من النجم أبو تريكة، ولم يتردد بعضهم عن الإعلان عن ذلك صراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.