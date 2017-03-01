الأهلي يبحث عن التأهل من بوابة «الداخلية»

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

مرة أخرى ينقذ أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك رقبة المدير الفني محمد حلمي من الإقصاء وغضب رئيس النادي مرتضى منصور بسبب سوء حالة الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة بعدما قاد حفني (البديل) فريقه لعبور عقبة حرس الحدود (1-0) في ثمن نهائي كأس مصر وسجل حفني هدف الإنقاذ بعد 70 دقيقة من صمود فريق الحرس وإحراجه للزمالك في بعض الأوقات.

ويقود فريق حرس الحدود ومدرب الزمالك السابق محمد صلاح ومساعد محمد حلمي الذي كاد أن يحقق المفاجأة.

ويبدو أن أعضاء الجهاز الفني في الزمالك شعروا بغضب الجماهير فأجمعوا على أن النتيجة والفوز أهم أحيانا من الأداء، أما محمد حلمي فقد التزم الصمت التام الذي لجأ إليه بعد خسارته أمام الإنتاج الحربي في الجولة 18 لمسابقة الدوري.

وبفوز الزمالك حامل اللقب على حرس الحدود سيواجه الأبيض طلائع الجيش في ربع نهائي البطولة.

وفي الجولة نفسها بمسابقة كأس مصر، يخوض اليوم فريق الأهلي مباراته الصعبة أمام فريق الداخلية بملعب بتروسبورت، وقرر المدير الفني للأهلي حشد كل نجوم الفريق لهذه المباراة، لمواصلة التقدم في بطولة الكأس التي أصبحت مستعصية على الأهلي في السنوات الأخيرة

وفي أزمة ملعب مباراته الأفريقية، أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري انتهاء المشكلة، بموافقة الجهات الأمنية على إقامة لقاء الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي يوم 11 مارس المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بستاد السلام، حسب طلب الأهلي، ولكن بشرط حضور 5 آلاف مشجع فقط، بينما وافق للزمالك على حضور 10 آلاف مشجع لمباراته في نفس الجولة الأفريقية امام رينجرز النيجيري، والتي تقام بستاد برج العرب.

وأشار المدير التنفيذي للجبلاية إلى أن الأمن وافق بعد أن اعتمد الاتحاد الإفريقي «كاف» ملعب السلام لاستضافة مباريات النادي الأهلي في العام الحالي.

احتراف حجازي

وفي شأن متصل بالقلعة الحمراء، كشف أحمد حجازي، مدافع فريق الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، عن تلقيه عرضين من إنجلترا وإيطاليا عبر مدير أعماله وأنه أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الاحتراف مجددا في الدوريات الأوروبية بعد موسمين مع الأهلي، إلا أن إدارة الكرة في الأهلي لم تعلق على تصريحات حجازي لعدم تلقيها أي عروض رسمية.

وسبق أن لعب حجازي صاحب الـ26 عاما في صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين أدت إلى عدم مشاركته باستمرار ليرحل لنصف موسم إلى أحد أندية الدرجة الأولى في إيطاليا ثم ينتقل إلى الأهلي.