عاد العين الاماراتي من طشقند بفوز ثمين بعد تخطيه عقبة مضيفه بونيودكور الاوزبكستاني 3-2 امس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.



وسجل عمر عبدالرحمن (8 و89 من ركلة جزاء) والبرازيلي كايو فرنانديز(16) اهداف العين، وفاديم سيمريتان (10) ودوستنمبيك خامداموف (42) هدفي بونيودكور.



وعوض العين بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 تعادله في الجولة الاولى مع ذوب اهن الايراني 1-1 ليرفع رصيده الى 4 نقاط ويصعد الى صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا بانتظار مباراة الفريق الايراني وضيفه الاهلي السعودي لاحقا.



وبقي بونيودكور بدون رصيد بعدما كان خسر امام الاهلي صفر-2 في الجولة الاولى.

فوز أولسان



وضمن المجموعة الخامسة، سحق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ضيفه بريزبين رور الاسترالي 6-0 واستعاد توازنه في البطولة القارية على ستاد مونسو في أولسان.



وسجل كيم اين-سونغ (10 و68) والكرواتيان ميسلاف اورسيتش (13 و34) وايفان كوفاتشيتش (55) ولي جونغ-هو (90+3) أهداف الفائز.



وفي المجموعة ذاتها، حقق موانغ ثونغ يونايتد التايلندي فوزا قاتلا على ضيفه كاشيما انتلرز 2-1 على ستاد سوباتشالاسي في بانكوك.



وتصدر موانغ ثونغ يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع بريزبين في الجولة الاولى، فيما مني كاشيما انتلرز بخسارته الاولى فتراجع الى المركز الثاني مشاركة مع اولسان برصيد 3 نقاط لكل منهما.



أما في المجموعة السادسة، فقد حقق اوراوا رد دايموندز الياباني وشنغهاي سيبغ فوزين كاسحين.



وفاز اوراوا على ضيفه سيئول الكوري الجنوبي 5-2 في سايتاما، وشنغهاي سيبغ على ويسترن سيدني وندررز 5-1 في شنغهاي.



في المباراة الاولى، سجل يوكي موتو (9) وتاداناري لي (11) وتاكاهيرو سكيني (15) وتومويا يوغاجين (21) ويوشياكي كوماي (45) لاوراوا، وبارك تشو يونغ (14) وللمونتينيغري ديان داميانوفيتش (90+2) لسيول.



وفي المباراة الثانية، سجل البرازيليون هالك (3) واوسكار (17) وايلكيسون دي اوليفيرا (27) وشي كي (25) ولي وو (75) لشنغهاي، وميتش نيكولز (20) لويسترن.



ويتصدر اوراوا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الاهداف عن شنغهاي، بعد ان حققا الفوز في الجولة الاولى ايضا على حساب ويسترن وسيول 4-0 و1-0 على التوالي.