أطلق الشيخ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مؤسسة الحلم الآسيوي التي تعنى بتسخير لعبة كرة القدم من أجل دعم برامج تنمية المجتمعات الآسيوية وذلك انطلاقا من الإرادة القوية للاتحاد القاري في المساهمة بتحقيق التطوير الاجتماعي المستدام في مختلف أرجاء القارة الآسيوية.

جاء ذلك أثناء الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور وعدد من المسؤولين في الاتحاد القاري.

وأكد بن إبراهيم أن هذه المبادرة النوعية تعكس الإيمان بأهمية الدور الذي تلعبه كرة القدم في زيادة الاهتمام بالمجتمعات من خلال التفاعل البناء مع قضاياها المختلفة وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تعيق تطورها ونموها.

وأشار أن المؤسسة ستعمل على بناء جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الآسيوية من أجل توفير الدعم والرعاية في خمسة مجالات هي: الأطفال والشباب،الصحة، التعليم والنزاهة، التنوع والاندماج الاجتماعي، والدعم الإنساني.

وقال كرة القدم تمتلك قدرة فريدة من نوعها على توحيد الناس في كل مكان، إنها أداة قوية، ونحن كعاملين في مجال كرة القدم نحمل مسؤولية الاستفادة من هذه الأداة في تحقيق الأهداف الخيرية.

وأضاف: مؤسسة الحلم الآسيوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستعمل على توفير التمويل والموارد، من خلال الشراكة مع عدة أطراف، للاستفادة من قوة كرة القدم لمساعدة المحتاجين في جميع أرجاء القارة.