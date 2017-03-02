قاد مهدي طارمي فريقه بيروزي الايراني الى فوز مثير على مضيفه الوحدة الاماراتي 3-2، وافلت الهلال السعودي من فخ ضيفه الريان القطري وتغلب عليه 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وانتزع بيروزي والهلال الصدارة من الريان بعدما رفع كل منهما رصيده الى 4 نقاط حيث كانا تعادلا في الجولة الاولى مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، وباتا يتفوقان بفارق نقطة واحدة عن الريان الذي مني بخسارته الاولى بعد فوزه على الوحدة في الجولة الاولى.

في المباراة الاولى، افتتح بيروزي التسجيل عبر وحيد اميري (4)، لكن الوحدة سجل هدفين عبر اسماعيل مطر (58) والتشيلي خورخي فالديفيا (64)، قبل ان يسجل طارمي هدفي التعادل (81) والفوز (89).

وفي الثانية، حقق الهلال فوزا صعبا على ضيفه الريان 2-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو (3) ومحمد الشلهوب (90 من ركلة جزاء) هدفي الهلال، ورودريغو تاباتا (79) هدف الريان. ولم يمهل الهلال ضيفه سوى 3 دقائق ليفتتح التسجيل عبر إدواردو من تسديدة قوية اسكنها على يمين عمر باري (3).

وأدرك الريان التعادل بواسطة تاباتا بضربة رأسية تابعها على يسار عبدالله المعيوف (79)، قبل أن يحسم الهلال الفوز من نقطة الجزاء عن طريق الشلهوب.

الأهلي يهزم ذوب اهن

وعاد الاهلي السعودي بفوز ثمين من سلطنة عمان بعد تخطيه عقبة مضيفه ذوب اهن الايراني 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتابع الاهلي انطلاقته القوية في المسابقة وحقق فوزه الثاني على التوالي وبعشرة لاعبين ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ذوب اهن عند نقطة واحدة وتراجع الى المركز الثالث.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 29 من تسديدة على الطائر بيسراه من مسافة قريبة، لكن الفريق الايراني نجح في إدراك التعادل من ركلة جزاء طرد على اثرها المدافع معتز هوساوي لعرقلته المهاجم الهندوراسي خيري بنغستون، فانبرى لها مهدي رجب زاده بنجاح على يسار الحارس ياسر المسيليم (48).

ورغم النقص العددي، نجح الاهلي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86 من ركلة حرة مباشرة من حافة المنطقة سددها السوري عمر السومة قوية بيمناه واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الايراني محمد نجاد مهدي.



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