القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قرر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، استدعاء 11 لاعبا محترفا لمعسكر «الفراعنة» المقرر انطلاقه يوم 24 مارس المقبل والذي يتخلله مباراة ودية يوم 28 من الشهر ذاته.

واللاعبون هم: محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي ومحمد صلاح لاعب روما الايطالي ومحمد النني لاعب أرسنال الانجليزي وعمرو وردة لاعب باوك اليوناني وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الانجليزي وعمر جابر لاعب بازل السويسري ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب موسكرون البلجيكي ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي ووسام مرسي لاعب ويغان.

ويأتي معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة نظيره التونسي في شهر يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب أسامة نبيه أنه لم يتم حسم هوية الفريق الذي سيواجهه الفراعنة وديا في معسكر المنتخب وهناك مفاضلة بين توغو والكونغو.

وأوضح انه «تم تأخير معسكر المنتخب ليبدأ في 24 بدلا من 20 الشهر المقبل».

وأشار إلى أن سبب تأخير المعسكر هو مشاركة 4 أندية مصرية بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وهي: الأهلي والزمالك والمصري وسموحة أيام 17 و18 و19 مارس المقبل.

وسيلعب الأهلي والزمالك مباراة العودة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي ورينجرز النيجيري على التوالي مباراة بدور الـ 32 بدوري الأبطال خارج أرضهما وبالتالي سيعود اللاعبون متأخرين للقاهرة.

فوز الطلائع

على صعيد آخر، خطف طلائع الجيش فوزا ثمينا من مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري المصري لكرة القدم.

قدم المصري بداية قوية وحرمت العارضة أسامة العزب قائد الفريق البورسعيدي من هدف محقق بتسديدة قوية قبل أن يسجل محمد الشامي هدف التقدم في الدقيقة (17).

واحتسب الحكم ضربة جزاء للطلائع أضاعها أحمد عيد عبدالملك، لكن الغيني ويلسون أكمل الكرة في شباك فريقه المصري.

وسجل الطلائع في الدقيقة (54) هدفه الثاني بمساعدة لاعب المصري السيد عبدالعال بعد ان ارتطمت تسديدة محمد أشرف في قدمه ليفوز الفريق العسكري باللقاء.

وتوقف رصيد المصري البورسعيدي بقيادة مدربه حسام حسن عند 37 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة في المركز السابع بقيادة مدربه طارق يحيى.محمد صلاح من ابرز المستدعين لقائمة منتخب مصر