





تغلب اللاعب المصري مروان الشوربجى علي شقيقه الأكبر محمد الشوربجى المصنف الأول عالميًا في مباراة ربع النهائي في لعبة الإسكواش ببطولة شيكاغو.

وقدم الثنائي المصري، محمد ومروان الشوربجي واحدة من أكثر المشاهد المؤثرة في لعبة الاسكواش، بعدما دخلا في نوبة بكاء بعد المباراة الخاصة التي جمعت بينهما في ربع نهائي بطولة شيكاغو.

ونجح الأخ الأصغر مروان في تحقيق الفوز لأول مرة في تاريخه على شقيقه المصنف الأول على العالم، بعدما تواجها من قبل 6 مرات ولم يحقق مروان أي فوز على شقيقه.

وخلال النقطة الأخيرة والتي فاز فيها مروان باللقب، ألقى بالمضرب أرضا ودخل في نوبة بكاء شديدة بأحضان شقيقه في مشهد مؤثر للغاية.