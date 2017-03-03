القاهرة - سامي عبدالفتاح

في فاصل جديد للأداء المتراجع بالملاعب المصرية، منذ عودة المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية، تخطى فريق الأهلي عقبة نظيره الداخلية في كأس مصر بالفوز 2-1 في اللقاء الذي غابت عنه المتعة، وان شهد ثلاثة أهداف وضربة جزاء ضائعة من عمرو السولية لاعب الأهلي.

وبهذا الفوز، صعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام وادي دجلة في دور الثمانية بالبطولة، وسجل للفريق الأحمر مهاجمه عمرو جمال وقائده حسام غالي في الدقيقتين 34 و49 وأحرز أحمد سمير فرج هدف الداخلية في الدقيقة 63، كما شهد اللقاء الظهور الأول للحارس أحمد الشناوي، والعاجي سليماني كوليبالي، وصانع الألعاب أحمد حمودي.

من جهته، أبدى مهاجم الأهلي كوليبالي سعادته بظهوره الأول مع الفريق الأحمر خلال اللقاء، وقال: «سعيد بالفوز، الترحيب بي كان رائعا وأشكر الجميع على مساندتي».

الزمالك والمقاصة في الدوري

ومن كأس مصر، إلى مسابقة الدوري، حيث يشهد ستاد الجيش بالسويس في الـ 8 مساء اليوم بتوقيت الكويت، لقاء القمة المرتقب بين فريقي الزمالك والمقاصة، والمؤجل من الجولة الخامسة، وهو لقاء ذو أهمية خاصة للفريقين، لأن الفائز به سيحصل على تأشيرة الاستمرار في ملاحقة ومنافسة الأهلي على بطولة الدوري، أما الخاسر فسيندم كثيرا لضياع الفرصة، ويحتل المقاصة المركز الثاني، خلف الأهلي، برصيد 42 نقطة، فيما يحتل الزمالك الترتيب الثالث برصيد 40 نقطة، وتبقى له مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.

ويحتاج الفريقان للفوز اليوم، ولن يفيدهما التعادل في شيء، لأن الفارق بين الأهلي المتصدر والمقاصة 10 نقاط، و12 نقطة مع الزمالك.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد لمح بقوة بان هذه المباراة قد تكون الأخيرة للمدرب محمد حلمي مع الفريق، لكنه تراجع وأكد استمرار حلمي مهما كانت النتيجة.

وقال تعليقا على مستوى الزمالك أمام حرس الحدود في كأس مصر، إن محمد حلمي أضاع الكرة الجميلة للزمالك، وان الجماهير أصبحت تتجاهل مشاهدة المباريات بسبب سوء الأداء من الفريق، وان حلمي ليس عادلا في اختياراته للاعبين، وان الفريق به بعض اللاعبين الذين يتآمرون على الفريق.

واستبعد حلمي من مباراة اليوم كلا من شيكابالا ومايوكا وعلي فتحي ومحمد مسعد وأحمد جعفر لأسباب فنية ومحمد مجدي وأحمد توفيق ومحمود دونغا ومحمد ناصف للإصابة.

وفي لوساكا، يواصل منتخب الشباب مواليد 97 بقيادة معتمد جمال تدريباته استعدادا لمباراة زامبيا غدا السبت في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها زامبيا.

ويواجه منتخب مصر موقفا صعبا في مجموعته بعد نتيجة مباراة غينيا في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد التعادل في المباراة الأولى أمام مالي من دون أهداف.