وافق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم على استضافة كأس الخليج الرابعة والعشرين للعبة في ديسمبر 2019.

وستكون الاستضافة الرابعة للامارات بعد أعوام 1982 و1994 و2007، كما ستأتي بعد 10 أشهر من استضافتها لكأس آسيا من 5 يناير حتى الاول من فبراير 2019.

وقال الامين العام للاتحاد الاماراتي لكرة القدم بالوكالة ابراهيم النمر بعد اجتماع مجلس الادارة «وافقنا على استضافة خليجي 24 في ديسمبر 2019، كما تم خلال الاجتماع تأكيد مشاركة المنتخب الاماراتي في خليجي 23 المقرر اقامته في الدوحة، ووفق الموعد الذي تم اعتماده سابقا من قبل الاتحاد الخليجي».

وكان الاتحاد الخليجي رفض مؤخرا الطلب الذي تقدمت به الامارات من اجل تأجيل «خليجي 23» الذي تستضيفه قطر من 22 ديسمبر 2017 حتى 5 يناير 2018 لمدة اسبوع. وبرر الاتحاد الاماراتي طلب التأجيل بان استضافة العاصمة ابوظبي لكأس العالم للاندية من 6 الى 16 ديسمبر ستؤثر على استعدادات المنتخب الوطني للبطولة الخليجية.