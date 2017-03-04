بيروت ـ ناجي شربل

واصل النجمة مطاردته للعهد المتصدر، بفوزه على الصفاء حامل اللقب 2-1 في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب صيدا البلدي في افتتاح المرحلة الـ19 من الدوري العام اللبناني، امام حشد جماهيري ناهز العشرة آلاف متفرج.

ويتطلع النجمة الى مباراة قمة المرحلة اليوم بين العهد والسلام زغرتا الوصيف على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون. ويعول النجمة على المراحل الثلاث الاخيرة، في محاولة للتنافس على اللقب، ذلك انها تشهد مباريات قوية ابرزها مع العهد القريب من التتويج.



وفي كرة السلة، حسم الامر لجهة اعتماد ملعب مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح في زوق مكايل بكسروان ارضا لاستضافة بطولة آسيا في اغسطس المقبل، بعدما تعهدت بلدية المدينة بتحمل مصاريف تأهيل بعض مرافق الملعب وفقا لدفتر شروط الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.



وبذلك تتقلص ميزانية البطولة الى 3.4 ملايين دولار، يعمل الاتحاد اللبناني لكرة السلة على تأمينها من عائدات النقل التلفزيوني والرعاة وتذاكر الدخول.