القاهرة - سامي عبدالفتاح

تأكدت نوايا رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور للإطاحة بالمدير الفني لفريق كرة القدم محمد حلمي، وأن المسألة مرهونة بالمدرب المنشود، وفق قناعة الرئيس نفسه، وهذا ما جعل حلمي، يؤكد في تصريحات جديدة، عشية مباراته بالأمس مع المقاصة، انه لا يهمه الرحيل او البقاء، وان كل ما يهمه هو المحافظة على تقدم الفريق ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري، بدعم من مجلس الادارة.

وكشف المدرب الروماني ماريوس سوموديكا حقيقة مفاوضات الزمالك، والتي بدأت منذ شهر تقريبا، عن طريق عضو المجلس احمد مرتضى، ولكنها توقفت بشكل مفاجئ.

وتابع سوموديكا في تصريحه لإحدى القنوات الفضائية: «اذا وصل الزمالك معي لاتفاق، فلن أدرب في مصر إلا بعد نهاية الموسم وفي حالة رغبة إدارة الزمالك في التعاقد معي فعليهم تقديم عرض رسمي».

واختتم: «أعلم جمهور الزمالك جيدا من خلال الانترنت وأنا أحبهم ولكني لا أريد التواجد شهرين أو ثلاثة أشهر داخل الزمالك».

ويذكر ان إدارة التسويق برئاسة خالد رفعت قد أعدت مجموعة من السير الذاتية للمدربين الأجانب، أبرزهم الان غيريس وفينغادا وزاكاروني، ومجلس الإدارة حدد سقفا للراتب الشهري لا يتجاوز 40 ألف دولار.

تعادل سموحة وإنبي

وفي جولة أخرى من مسابقة الدوري، أفلت سموحة من فخ الخسارة الثانية تواليا، وقلب تأخره بهدفين الى تعادل أمام ضيفه انبي 2-2 ضمن مباريات المرحلة الـ 21 من بطولة مصر.

تقدم الضيوف بهدفين مفاجئين لرامي صبري (49) وعمرو مرعي (55)، ثم سجل محمود عبدالعزيز هدف تقليص الفارق (63) وعمرو مرعي مجددا لكن هذه المرة خطأ في مرمى فريقه (66) معلنا التعادل لسموحة.

ورفع إنبي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الـ 12، فيما بات رصيد سموحة 37 نقطة في المركز الخامس.

وتقام اليوم مباراة وحيدة مؤجلة من الجولة الـ 19 تجمع بين النصر للتعدين والمصري على ستاد برج العرب.

السعيد يعود للأهلي

على صعيد آخر، يعود صانع ألعاب النادي الأهلي عبدالله السعيد للمشاركة مع فريقه بشكل أساسي في مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء يوم 11 الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقي على ملعب السلام وهي المواجهة التي يحضرها 5 آلاف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية.



وغاب السعيد عن مباريات الأهلي قبل خوض مباراة وادي دجلة في ظل إصابته في العضلة الخلفية، بعد مشاركته مع المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالغابون، ومنحه المدير الفني للفريق حسام البدري فترة راحة استمرت 3 أيام بعدما شعر اللاعب بالإجهاد.