بيروت ـ ناجي شربل

تدشن جمعية «أحلى جبيل» السادسة عصر الاثنين المقبل المرحلة الثانية من المشروع الخاص بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية، وتتضمن افتتاح المسبح المسقوف نصف الاولمبي (طوله 25 مترا وعرضه 12.5 مترا) الى صالتين خاصتين باللياقة البدنية (احداهما للتدريبات الخاصة بإشراف مدربين متخصصين) مجهزتين بآلات حديثة، في حضور صاحب الرعاية السفير البابوي غابريال جيوردانو غاتشيا، والرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الهاشم، الى حشد رياضي وبلدي وفاعليات.

وعرض رئيس الجمعية م.نبيل الحواط لـ «الأنباء» للمرحلة الثانية التي بلغت تكاليفها 1.2 مليون دولار دفعت من 3 مساهمين، وقد عهد الى شركة «ستيب اهيد» الخاصة باللياقة البدنية بالادارة الرياضية للمشروع.

ورأى الحواط ان المشروع يليق بالمدينة، ووعد بمتابعة الاشغال في القرية الرياضية التي دشنت في مايو 2014، على ان تتضمن المرحلة الثالثة بناء قصر للمؤتمرات يضم قاعة للمسرح.

كما تناول قاعة كارلوس سليم المقفلة الخاصة بالالعاب الجماعية، والتي تتسع لـ 1400 كرسي بلاستيك ثابتة وابقائها بأبهى حلة، عدا المنصة الرسمية الخاصة بالضيوف الكبار.

وأشار الى تخصيص الجمعية قاعة للكشافة واخرى مدرسة صيفية للاولاد ضمن الانشطة الاجتماعية للجمعية، الى قاعة للرقص الشعبي والفوليكلوري.

وقال ان المركز البدني والقرية الرياضية جاهزتان لاستقبال فرق ومنتخبات عربية تعسكر في لبنان، مشيرا الى تأمين القرية الرياضية فنادق محيطة للراغبين من الفرق في أسعار تشجيعية، وملمحا الى إمكان استحداث فندق خاص للغاية في مرحلة لاحقة.