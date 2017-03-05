أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، انسحابه رسميًا من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم؛ احتجاجاً على ما اعتبره "أخطاء تحكيمية" شهدتها مباراة فريقه، أمس الجمعة، أمام فريق مصر المقاصة في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للمسابقة.

ووفق بيان أصدره النادي وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرار اتخذه مجلس الإدارة بعد اجتماع عقده اليوم بالانسحاب من المسابقة وعدم استكمالها.

وأوضح أن قرار الانسحاب من المسابقة جاء على خلفية "أحداث مباراة أمس وإجماع مصر كلها أن هناك ضربة جزاء تعمد جهاد جريشة (الحكم) عدم احتسابها".

وتابع البيان: "قرار مجلس الإدارة بالإجماع لن يتم استكمال مسابقة الدوري العام إلا في حالة وهي إعادة المباراة واعتذار رسمي عما حدث في المباراة، وعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم لعرض القرار".

وبموجب هذا القرار، فإن الزمالك لن يخوض مباراته أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للمسابقة.

وأمس، حقق فريق مصر المقاصة الفوز على ضيفه الزمالك بهدف دون رد.

وشهدت المباراة أحداثًا متوترة كثيرة، واعتراضات بالجملة من جانب الزمالك على الحكم جهاد جريشة، ووصل الأمر لخروج لاعبي الزمالك خارج الملعب والتهديد بالانسحاب اعتراضًا على الحكم، وعدم احتساب ضربة جزاء واضحة.

وبتلك النتيجة، احتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط خلف الاهلي المتصدر، وتجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الثالث.

ويعد الأهلي حامل اللقب أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 38 لقبًا، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 12 لقبًا.