أفادت وسائل اعلامية ان احداث شغب عنيفة اندلعت بين جماهير فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي عقب مباراتها في مدينة الحسيمة (شمال) ضمن الدوري المغربي لكرة القدم.

وحسب مقاطع فيديو وصور تم التقاطها من شقق في المدينة وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقد نشبت اشتباكات ومواجهات عنيفة بين مجموعة من شباب جماهير الفريقين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها ان مجموعتين من جماهير كرة القدم اشتبكتا بالقرب من ملعب المدينة، مشيرة الى ان الاحداث خلفت اصابة 14 شخصا تم نقلهم الى المستشفى وأضرارا مادية.

واضاف البيان ان السلطات تدخلت لاعادة الهدوء وعززت اجهزتها لتوقيف الاشخاص المتورطين في هذه الاحداث.

واندلعت الاشتباكات التي ليس لها اي طابع سياسي، بمحيط الملعب عقب نهاية المباراة بفوز الفريق البيضاوي متصدر الدوري (2-1)، وتواصلت في شوارع بوسط المدينة، حيث قام المشتبكون بتكسير المحلات والسيارات من خلال رمي الحجارة.