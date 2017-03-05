الرياض - خالد المصيبيح

تختتم اليوم الجولة الـ 20 من الدوري السعودي لكرة القدم عبر إقامة لقاء واحد فقط في مدينة جدة وعلى أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في لقاء مهم جدا لطرفيه الاتحاد والهلال في سباق اللقب الذي يلعب فيه الفريق الهلالي بعدة فرص بسبب فارق النقاط الجيد الذي يفصله عن منافسيه وهو ست نقاط، لذلك فإن فوز الهلال اليوم سيقربه خطوة نحو اللقب الذي طال انتظاره له، بينما لا بد للاتحاد من الفوز إذا ما أراد الاقتراب كثيرا من المتصدر وحينها سيكون الفارق 3 نقاط.

وتميل معطيات الفريقين الفنية كثيرا لمصلحة الهلال المدجج بعدد من اللاعبين الذين باستطاعتهم الحسم اليوم خاصة اذا ما صدقت الاقاويل التي ترددت بان مدرب الاتحاد، الشيلي خوزيه سيرا، سيريح عددا من اللاعبين المهمين في الفريق استعدادا لنهائي كأس ولي العهد المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل أمام النصر.

وبدأ مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، بالتعرف على إمكانيات لاعبيه وأجاد في المباريات الأخيرة سواء في الدوري او في منافسات دوري أبطال آسيا، إلا انه اليوم سيضع ثقله كاملا لإدراكه اهمية مباراة اليوم اذا ما أراد البحث عن اللقب.

ومعنويا يبدو ان الاتحاد سيدخل اللقاء في حال اكتمال عناصره بعد تفوقه على الهلال في 3 مباريات متتالية في الدوري، اثنتان منها في الرياض، فيما يأمل الهلال في وضع حد لذلك وسط مطلب جماهيري ملح.

تعادل النصر والفيصلي

وكان النصر قد فقد فرصة المنافسة بشكل كبير بعد خسارته نقطتين أمام الفيصلي الحادي عشر بعد التعادل السلبي بينهما.

ورفع النصر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني والفيصلي إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبات الوضع صعبا جدا في حال فوز الهلال اليوم ولم يعد غريبا من النصر خسارته للنقاط السهلة والتي بلغت 16 نقطة من الفرق في المركز السادس وما دون وهي ما افقدته فرصة المنافسة هذا الموسم وتبقى له فقط المحافظة على مركزه الحالي المؤهل آسيويا الموسم المقبل، فيما ما زال الفيصلي بالرغم من النقطة التي كسبها في وضع غير آمن.



وايضا تعادل الباطن مع الوحدة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بحفر الباطن.

وسجل البرازيلي تراباي أديسون للباطن (34) ومختار فلاتة للوحدة (51 من ركلة جزاء). وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر والوحدة إلى 17 نقطة وبقي في المركز الثاني عشر.