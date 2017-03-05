القاهرة - سامي عبدالفتاح

دخلت مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في منعطف خطير يهدد استمرارها ونجاحها بعد تهديدات الزمالك بعدم استكمال المسابقة إلا بعد إعادة مباراة المقاصة المؤجلة من الجولة الخامسة والتي انتهت بفوز المقاصة 1-0 مساء اول من امس.

وشهدت المباراة تغاضي حكم المباراة جهاد جريشة عن احتساب ضربة جزاء واضحة جدا للزمالك في الدقيقة 66 حتى ان الجهاز الفني للزمالك مع اللاعبين هدد بعدم استكمال المباراة والانسحاب بتعليمات هاتفية من رئيس النادي مرتضى منصور قبل ان يعود اللاعبون لاستئناف اللعب في الدقائق الأخيرة بتعليمات اخرى من الرئيس.

وكان الأمس يوما حافلا بالاتصالات بين رئيس الزمالك من ناحية ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابوريدة من ناحية أخرى لاحتواء الأزمة، حيث أصر منصور على عدم لعب مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل قبل إعادة مباراة المقاصة ولكن حديث عبدالعزيز وابوريدة لرئيس الزمالك كان يدور حول استبعاد فكرة الانسحاب من الدوري لأن اسم نادي الزمالك كبير وان الأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم. وكان رد مرتضى منصور انه سيجتمع مع مجلس ادارة الزمالك لبحث الموقف برمته.

وقال مرتضى منصور في تصريحات متكررة أنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز إلا في حالة إعادة مباراة المقاصة بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له الزمالك مهددا بالانسحاب من الدوري.

وأضاف: «الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح ورئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح اعترف بضعف التحكيم ولن نقبل إلا بعودة حقنا».

وبالفعل فقد اعترف عبدالفتاح في أكثر من تصريح بأن جريشة أخطأ في حق الأبيض عندما لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة.

وقال عبدالفتاح: «هذا الخطأ يعد إهمالا من جريشة رغم أنه من أفضل الحكام المصريين في الفترة الأخيرة وهو الأعلى معنويا بينهم بعد أن شارك في كأس الأمم الأفريقية بالغابون وأدار السوبر الأفريقي بين صن داونز ومازيمبي».

وأضاف عبدالفتاح أن التحكيم المصري في محنة والحكام يمرون بمرحلة انعدام ثقة بعد الأزمة التي تعرضوا لها منذ شهور والتي لم يمر بها طوال تاريخه.

هدف الشحات

وتلقى الزمالك الهزيمة على يد مصر المقاصة بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 19.

ورفع المقاصة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وأثير جدل كبير بعد خسارة الزمالك حول مصير المدير الفني محمد حلمي الذي تردد انه تقدم باستقالته بالفعل بعد الخسارة في خطوة استباقية قبل الإقالة ولكن يبدو ان سيناريو الأحداث انقذه من خطوة الإقالة عندما أكد مرتضى منصور بعد اجتماع طارئ لمجلس الادارة إن «حلمي باق في منصبه وقدم أفضل أداء له أمام مصر المقاصة وتعرض لظلم تحكيمي وانه كان سيرحل لو فاز الزمالك ولم يقدم الأداء الجيد».