بيروت ـ ناجي شربل

لم تكتمل مباراة القمة بين العهد المتصدر والسلام زغرتا وصيفه التي اجريت بينهما على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، في المرحلة الـ 19 من الدوري اللبناني الـ 57، اذ توقفت في الدقيقة 88، بقرار رئيس نادي السلام الاب اسطفان فرنجية الانسحاب، ثم استكملت «على الواقف» من لاعبي السلام الذين رفضوا التعامل مع الكرة.

وكانت المباراة توقفت مرة أولى 27 دقيقة بعد طرد الحكم سامر قاسم لكابتن السلام جان جاك يمين.

وطرد الحكم قبلها مدرب السلام التونسي طارق جرايا لاعتراضه على احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 48، الثالثة من الوقت الاضافي للشوط الاول، سجل منها المدافع نور منصور اصابة الفوز للعهد 1-0.

الا ان المباراة تفاعلت مع تقديم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم سيمون الدويهي استقالته اعتراضا على التحكيم. ويتوقع ان تنشط الاتصالات لاحتواء الموقف، مع رفض استقالة الدويهي وعدم قبولها، والسعي الى تمرير المراحل الثلاث الاخيرة من عمر الدوري.

في حين تعذر معرفة الخطوات التي يعتزم النادي الشمالي القيام بها، وما اذا كان سينسحب تاليا من الدوري، في ضوء كلام عن تضامن عدد من الاندية مع قرار الانسحاب.

الا ان مصدرا كرويا فاعلا كشف لـ «الأنباء» ان النيات تتجه الى احتواء الامور.