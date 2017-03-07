القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

رفضت وزارة الشباب والرياضة دعوة مجلس ادارة الزمالك لعقد جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مسابقة الدوري.

واعتبرت الوزارة ان هذه الدعوة باطلة لافتقادها الى أهم شروطها القانونية، وهو ان تكون الدعوة قبل 30 يوما من تاريخ عقد الجمعية الطارئة، وان تخطر الجهة الادارية بالموعد وتوافق عليه قبل الاعلان، وهو ما لم يحدث، وعليه فإن اجتماع الجمعة المقبل الذي يحضر له مرتضى منصور سيكون باطلا في اجراءاته وقراراته.

ورغم هذا التنبيه من وزارة الشباب والرياضة، الا ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور نشر إعلانا في الصحف المصرية القومية الصادرة صباح امس، يدعو فيه لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل في مقر النادي بميت عقبة.

وجاء في الإعلان أن عملية التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور ستبدأ في تمام الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة وكشف الاعلان عن أن اجتماع العمومية غير العادية سيكون صحيحا بحضور 40% من عدد الأعضاء أو ألفي عضو.

وحسب الإعلان ستناقش الجمعية المقترح الخاص بعدم استمرار مشاركة النادي في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق أثناء مباراة المقاصة مع الاحتفاظ بحق النادي في إعادة المباراة.

ويتمسك رئيس الزمالك بقرار الانسحاب من الدوري بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق خلال مباراة مصر المقاصة، رافضا كل الضغوط التي تمارس عليه من أجل التراجع عن قراره.

ورغم الأزمة التي لم تظهر لها حلول في الأفق، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عاقبت نادي الزمالك بغرامة مالية عشرة آلاف جنيه، بسبب «تحريض» اللاعبين على الانسحاب خلال مباراة ضد مصر للمقاصة يوم الجمعة الماضي.

موسم الاعتزال لغالي ومتعب

حسمت ادارة النادي الاهلي موقفها مع نجمي الفريق الأول لكرة القدم حسام غالي وعماد متعب بالتجديد لهما لمدة موسم واحد فقط، تمهيدا لاعلان اعتزالهما في نهايته، وهو موسم تكريمي لتاريخ اللاعبين مع القلعة الحمراء، لذلك فإن عقد التجديد لكل منهما أعفى اللاعبين من شرط نسبة المشاركة في المباريات للحصول على قيمة عقد، كل منهما، كاملة، حيث تم التجديد لغالي بخمسة ملايين جنيه، ولمتعب بأربعة ملايين جنيه في الموسم الأخير لهما.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ان غالي ومتعب من اللاعبين المهمين وأصحاب التاريخ الطويل مع النادي الأهلي، مؤكدا أن التجديد لهما قرار طبيعي.

وقال غالي بعد التجديد: أنوى الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، والتجديد جاء في موعده المناسب لأنني أسعى لختام مسيرتي الكروية داخل بيتي النادي الأهلي.

وتمنى غالي أن يحصد مع الأهلي بطولة دوري أبطال افريقيا ويشارك في مونديال الأندية ليكون الختام رائعا، موضحا أنه يشكر أيضا أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لوادي دجلة الذي سانده كثيرا ورحب بانتقاله لدجلة.

وأكد أن التجديد لعماد متعب مهاجم الأهلي أمر رائع لأن متعب لاعب من طراز فريد ولديه القدرة على العطاء.

الطلائع يحتفظ بلقب «الطائرة»

حصد فريق طلائع الجيش لقب الدوري المصري للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة في الجولة الأخيرة للدورة المجمعة الأخيرة بالبطولة.

وقدم الطلائع مستوى مميزا وتفوق على الأهلي في أول شوطين قبل أن يعود الفريق الأحمر في الشوط الثالث إلا أن الطلائع نجح في تحقيق الفوز في الشوط الرابع.

وتألق أحمد صلاح نجم طلائع الجيش في المباراة بشكل لافت ونجح في صناعة الفارق أمام فريقه السابق الأهلي.

وكان نادي سموحة قد احتل المركز الرابع عقب تغلبه على الزمالك صاحب المركز الخامس.