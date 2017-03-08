بيروت ـ ناجي شربل

علقت خمسة نواد في الدرجة الاولى اللبنانية مشاركتها في الدوري العام اللبناني الـ 57 لكرة القدم، اعتراضا على التحكيم والمراهنات والتلاعب بنتائج المباريات. وانضم ناديا التضامن صور والنبي شيت الى نوادي الشمال الثلاثة السلام زغرتا والاجتماعي طرابلس وطرابلس الرياضي، فضلا عن إعلان الرياضة والأدب الطرابلسي تعليق مشاركته في بطولة الدرجة الثانية «هبط حسابيا الى الدرجة الثالثة».

وأوكلت نوادي الشمال الى رئيس نادي السلام زغرتا الأب اسطفان فرنجية التحدث باسمها في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجمع زغرتا الرياضي تحت شعار «يا لعب نظيف يا بلا».

وطالب فرنجية بإعادة المباريات التي أجريت بعد تعميم الاتحاد الذي أقر فيه تعيين حكام أجانب في المباريات الحساسة، فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق من موسى مكي ومازن رمضان، وممثل للقوى الأمنية، والأمين العام جهاد الشحف، وقال: «الفساد يضرب كرة القدم اللبنانية». وقررت النوادي اعتبار كل ما صدر عن الاعلام الرياضي اللبناني وتناول المراهنات وتعليب النتائج بمنزلة إخبار الى القضاء اللبناني، داعيا إياه الى التدخل لمحاسبة المراهنين والحكام والنوادي والاداريين المتورطين في المراهنات، أو إلغاء مفاعيل بطولة الدوري العام الـ 57 هذا الموسم.

وأعلن عن تشكيلة لجنة قضائية مؤلفة من محامين من أجل الدفاع عن النوادي في حال لم يستمع الاتحاد الى مطالبها، وستكون ملفا متكاملا بالمخالفات وتتجه الى «الفيفا»، والى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وقال ان مندوب نادي السلام في اللجنة التنفيذية للاتحاد سيمون الدويهي استقال ليس بسبب «بنالتي»، بل «اعتراضا على حالة غير سليمة في كرة القدم اللبنانية».