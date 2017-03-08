القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

أخيرا اختار م.هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، المواجهة المباشرة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، وأعلن أبوريدة في تصريحات صريحة أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارا نهائيا بعدم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة بعد الإطلاع على التقارير والتسجيلات الخاصة بها، وتساءل أبوريدة مستنكرا في تصريحات للصحافيين: «لماذا تعاد المباراة، لا يوجد سبب لذلك، فما حدث هو خطأ للحكم، وأي حكم في العالم معرض للخطأ، وهناك مباريات مصيرية شهدت أخطاء مماثلة».

وطلب رئيس اتحاد الكرة من مختلف الأندية مساعدة اتحاد الكرة على النهوض باللعبة، واستعادة مكانتها، مشيرا إلى أن تعطيل البطولات المحلية بهذا الشكل يعود على المنتخبات القومية والكرة المصرية بالسلب، وردا على تصريحات ابوريدة، أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، أنه لن يستكمل باقي مباريات الدوري الممتاز، إلا إذا أعيدت مباراة مصر المقاصة.

وكانت ادارة الأهلي قد دخلت في الأزمة ببيان ساخن أعلنت فيه ان الأهلي من أكثر الفرق التي تعرضت لأخطاء التحكيم، لكن الأهلي لم يهدد أبدا بالانسحاب من المسابقة، لأن مثل هذه المواقف تفسد المسابقة، ولن تنهي أخطاء التحكيم أبدا، كما رفض البيان تلميحات رئيس الزمالك ان جريشة تعمد هزيمة الزمالك لصالح الأهلي.

وفي جانب آخر من الأزمة نفسها، كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود خطة لاستخدام تقنية الفيديو في الإعادة التلفزيونية والاستعانة بحكم خامس في المباريات المحلية خلال شهر تقريبا.

وقال عبد الفتاح إن لجنة الحكام ستعقد مؤتمرا صحافيا غدا الخميس للرد على الاتهامات والكشف عن خطوات مستقبلية للنهوض بالتحكيم، وذلك قبل 24 ساعة من الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها مرتضى منصور.

وأضاف «سيتم شرح كل الملابسات والرد على الاتهامات الموجهة للحكام ولجنتهم والكشف عن الخطوات التي ستتخذها اللجنة في المرحلة المقبلة للارتقاء بالتحكيم». وطالب الاتحاد المصري للعبة في بيان بعدم القسوة على الحكام بعد الأخطاء السابقة وآخرها عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح الزمالك بدت واضحة من لمسة يد على أحمد سامي لاعب المقاصة.

وقال الاتحاد في بيانه: «الكرة المصرية تمر في الوقت الحالي بظرف دقيق يرجى خلاله تحقيق طموحات الشعب المصري وفي مقدمتها التأهل لنهائيات كأس العالم»، وأضاف: «الهجوم المتوالي على الحكام لن يفيد أيا من أعضاء أسرة كرة القدم بل سيزيد الآثار السلبية. أخطاء التحكيم واردة خاصة إذا كانت صادرة من حكام لا يختلف الجميع على تمتعهم بالكفاءة».

الأهلي يشارك في ندوة مستقبل الكرة الأفريقية

وافق المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على المشاركة في مائدة الحوار والنقاش، التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الافريقى منتصف مارس الجاري في العاصمة الاثيوبية، بشأن واقع ومستقبل الكرة الإفريقية، ودورها، ورسالتها، سواء داخل القارة أو في العالم كله.

وتلقى طاهر دعوة من رئيس الكاف عيسى حياتو، ويشارك في الندوة كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وألفا عمر كوناري، الرئيس السابق لجمهورية مالي، وديميكي ميكونين، نائب رئيس وزراء إثيوبيا، ونوال المتوكل ممثلة للجنة الأولمبية الدولية، ونجوم الكرة الأفريقية جورج ويا، ديديه دروغبا، روجيه ميلا، وأندريه كامانجا رئيس اتحاد الكرة في زامبيا.

وبدعوة طاهر، سيكون للنادي الأهلي تواجد كبير في اجتماعات الكاف، بحضور الرئيس الحالي محمود طاهر، والرئيس السابق حسن حمدي، الذي سيكرم كأفضل رئيس نادي في القارة الأفريقية بتسليمه الوسام الذهبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من رئيسه عيسى حياتو.