التقى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نائب رئيس جمهورية لاوس د. فانخام فييهافين في القصر الرئاسي بالعاصمة فينتيان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الآسيوي للبلاد في ختام جولته على عدد من دول القارة الآسيوية.

ورحب نائب رئيس جمهورية لاوس ببن ابراهيم والوفد المرافق له، مشيدا بدور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دفع مسيرة كرة القدم الآسيوي نحو فضاءات واسعة من التميز والتطوير في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على التفاعل البناء مع مبادرات الاتحاد القاري الرامية للنهوض بمنظومة الكرة الآسيوية.

من جانبه، عبر الشيخ سلمان عن سعادته بزيارة جمهورية لاوس للمرة الثالثة، مبديا ارتياحه للرغبة الحقيقة الكامنة لدى المسؤولين في لاوس من أجل توفير البيئة المثالية لنمو وتطوير اللعبة في البلاد، ومؤكدا دعم الاتحاد الآسيوي لكل الجهود المبذولة في سبيل زيادة انتشار اللعبة في لاوس وأعداد المنتخبات الوطنية القادرة على المشاركة الفعالة في مختلف البطولات القارية والإقليمية.

ووضع حجر الأساس لمشروع الملاعب المصغرة الممنوحة من الاتحاد الآسيوي لاتحاد كرة القدم في لاوس، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر اتحاد اللعبة في العاصمة فينتيان بحضور رئيس اتحاد لاوس فيبهيت سيهاتشاكر ونائب وزير الرياضة والتعليم الدكتور كونغسي سينغماني والمسؤولين في الاتحاد الآسيوي واتحاد لاوس.