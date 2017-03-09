دخل النادي الأهلي عهدا جديدا على مستوى التسويق والانتشار واستغلال اسمه فقط في الحصول على ملايين الجنيهات من أجل دعم القلعة الحمراء وبدأ في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

صباح الثلاثاء 7 مارس كان يوما تاريخيا للنادي الأهلي الذي أعلن في مؤتمر صحافي عن التعاقد مع الراعي رقم 13 وهي شركة «أوبر» الأميركية لنقل الركاب، ليسجل النادي الأحمر رقما غير مسبوقا من حيث عدد الرعاة لناد مصري.

النادي الأهلي أصبح قريبا من كبار أندية العالم من حيث عدد الرعاة واهتمام الشركات الكبرى برعايته ومشاركته، بل إنه تفوق على ريال مدريد الإسباني في عدد الرعاة، حيث يمتلك النادي الملكي 11 راعيا هذا الموسم.

العملاق الأحمر تفوق أيضا على متصدر الدوري الإنجليزي فريق تشلسي الذي تعاقد هذا الموسم مع 11 راعيا، في حين تساوى الأهلي مع كبير إيطاليا نادي يوفنتوس الذي تعاقد مع 13 شركة راعية، والأمر نفسه مع الفريق الأعظم في ألمانيا بايرن ميونيخ الذي لديه نفس عدد رعاة الأهلي ويوفنتوس.

نادي العاصمة الإيطالية روما الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح لديه عدد رعاة أقل من النادي الأهلي حيث تعاقد النادي الإيطالي مع 8 رعاة فقط في الموسم الحالي.

لكن لايزال الأهلي بعيدا في عدد الرعاة عن أندية أخرى أصبحت من أكثر أندية العالم نجاحا على المستوى التسويقي مثل ثنائي مدينة مانشستر، وذلك بسبب تعاقد السيتي مع 23 راعيا، واليونايتد مع 24.

أما فريق برشلونة الإسباني فهو ينتظر الجميع في نقطة أبعد، وذلك بسبب نجاح إدارته في التعاقد مع 40 شركة راعية أبرزها شركة قطر القطرية للطيران التي تحتل موقعا مميزا على صدر قميص الفريق الكاتالوني.

وعلى الصعيد المصري نجح نادي الزمالك في التعاقد مع 4 رعاة، والإسماعيلي مع راعيين فقط، وإنبي مع راع واحد، وهذه الأرقام ثابتة عند معظم أندية الدوري المصري، خاصة الرقم (1) المتواجد في قائمة رعاية معظم الأندية.