القاهرة - سامي عبدالفتاح

في ظل أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة وتوقف مسابقة الدوري بسبب الارتباطات الخارجية، تدخل الكرة المصرية، بداية من اليوم، في اربع مواجهات افريقية مهمة، فيستضيف اليوم فريق سموحة بقيادة المدرب مؤمن سليمان فريق اولينيزى ستارز الكينى، في جولة الذهاب لدور الـ 16 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وفي الدور نفسه للبطولة نفسها واليوم ايضا سيكون فريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن ضيفا على فريق دجوليبا المالي.

وسيراقب المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر المباريات الأربع لتحديد اختياراته للاعبين المحليين خلال المعسكر المقبل، بعد ان أعلن قائمة اللاعبين المحترفين، لذلك فإن مسابقة الدوري معطلة حتى يوم الجمعة 17 الجاري، مما قد يعطى فرصة لاحتواء أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة، والتي يهدد فيها مرتضى منصور بالانسحاب من المسابقة.

وفي إطار هذه الأزمة، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح إبعاد جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك والمقاصة عن إدارة مباريات الدوري الممتاز لمدة شهرين، على أن يعود بعد الشهر الأول لإدارة مباريات القسمين الثاني والثالث.

يذكر أن اتحاد الكرة اعتمد مؤخرا نتيجة المباراة بفوز المقاصة بهدف نظيف.

حسم المدير الفني للأهلي حسام البدري الجدل عن إمكانية رحيل معلول في نهاية الموسم ورد قائلا إن معلول ليس للبيع.

وأضاف البدري: «جئت للأهلي من أجل تحقيق البطولات ولم أطلب أو أوافق على رحيل أي لاعب سواء معلول أو غيره».

وانضم علي معلول للأهلي قادما من نادي الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف يورو.

وذكرت تقارير صحافية أن الأهلي طلب 7 ملايين دولار أميركي لإطلاق سراح علي معلول.

ويدرس سميح ساويرس، رئيس نادي الجونة، العرض الذي تقدمت به شركة تسويق مصرية لإقامة مباراة ودية استعراضية بين قدامى فريقي برشلونة ويوفنتوس خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل المقبل بمدينة الجونة المصرية المطلة على البحر الأحمر لتشجيع السياحة.