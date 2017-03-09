الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم الجولة 21 من الدوري السعودي بثلاثة لقاءات بعد ان دخلت المسابقة مراحل الحسم وان كان الهلال قد اقترب كثيرا من اللقب وكذلك تحددت الفرق الاربعة الاولى، حيث المسافة بينها والخامس شاسعة، فيما لايزال الصراع قائما حول تفادي الهبوط بين خمسة فرق.

ففي الرياض، لقاء الطموحات المتناقضة الذي يجمع الهلال المتصدر بالفتح قبل الأخير، في لقاء تبدو ملامحه ان الهلال الأقرب لنيل النقاط الثلاث، بسبب فارق الإمكانات بين الفريقين وتوافر العناصر التي باستطاعتها الحسم، ولذلك سيكون التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح في اختبار صعب، وزاد من صعوبته افتقاد الفتح لعناصره المؤثرة، وهم البرتغالي اوكرا والبرازيلي جوناثان ومحمد الفهيد وتوفيق بوحيمد لأسباب مختلفة، وقطعا سيلعب الفتح على محاولة كسب ولو نقطة واحدة فهي كافية في ظل ظروفه.

ويتوجه الأهلي الثالث الى مكة من اجل ملاقاة فريقها الوحدة، ويسعى الأهلي الى التقدم الى المركز الثاني مؤقتا حتى نهاية لقاء النصر بالرائد الاسبوع المقبل، بينما سيبحث الوحدة عن طوق نجاة يعزز من حظوظه في البقاء حيث مازال ضمن الفرق المهددة بالهبوط ولا يفصله عن الخليج الأخير سوى نقطتين.

واخيرا يلتقي التعاون ضيفه الاتفاق في مباراة تهم الفريقين من اجل تحسين الوضع في جدول الترتيب، فليس هما ضمن فرق المنافسة ولا ضمن الفرق المهددة بالهبوط، ولذلك سيكون اللقاء هادئا وبعيدا عن الاجواء الحالية.

من جهة اخرى، وعلى خلفية احداث لقاء الاتحاد بالهلال الاخير في جدة والذي شهد احداثا كثيرة، اصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات شملت الغرامة والايقافات فعوقبت جماهير الاتحاد بغرامة 200 الف ريال بسبب رميها علب المياه اثناء المباراة وتم ايقاف اللاعبين فهد المولد ونواف العابد مباراتين مع الغرامة 40 الف ريال.

ومازالت ردود الفعل حول المباراة واحداثها قائمة اعلاميا وجماهيريا وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صخب الاحداث التي صاحبت المباراة واختلاف الرأي حولها.